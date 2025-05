NBA: "prince Hali" tourmente les Knicks et rapproche Indiana de la finale

Faites place au "prince Hali"! Le meneur Tyrese Haliburton, en triple-double, a été ébouriffant lors d'un succès 130-121 mardi contre les New York Knicks qui a grandement rapproché les Indiana Pacers de la finale NBA.

Les Pacers mènent 3-1 et ne sont plus qu'à un succès d'une deuxième finale NBA après celle perdue en l'an 2000 contre les Los Angeles Lakers. Ils viseront la qualification dans le Madison Square Garden à Manhattan jeudi lors du match 5 de cette série au meilleur des sept rencontres.

Les Knicks devront compter sur l'énergie du "MSG" pour espérer un miracle: seules 13 équipes ont remporté une série après avoir été menées 3-1 dans l'histoire de la NBA, la dernière remontée de la sorte ayant été réussie en 2020.

Héros du premier match de la série avec un tir improbable à la sirène et un hommage à la légende de sa franchise Reggie Miller, Tyrese Haliburton (25 ans) a réussi mardi l'une des plus grandes performances de sa carrière devant son public bouillant, lors d'un match à grand enjeu.

L'Américain champion olympique, excellent shooteur, a terminé en triple-double avec 32 points à 5 sur 12 de loin, 12 rebonds et 15 passes, le tout sans perdre un seul ballon, alors qu'il en a volé quatre aux Knicks.

"J'ai simplement essayé d'être agressif, de répondre, après avoir eu l'impression d'avoir laissé tomber l'équipe lors du match 3. C'était important pour moi de mener le jeu, mes coéquipiers m'ont mis en position de le faire, de jouer mon jeu. C'est une victoire très importante", a-t-il déclaré au micro du diffuseur TNT.

"Remarquable"

Dès la pause, Haliburton compilait 20 points, 8 rebonds et 10 passes.

"Il a été notre leader ce soir. L'analyse vidéo du match précédent n'a pas été facile. Mais nous avons des joueurs authentiques qui veulent se confronter à la vérité, même si elle est difficile à entendre. On voulait permettre au match d'aller dans une autre direction", a commenté l'entraîneur Rick Carlisle en conférence de presse.

Tyrese Haliburton soutenu par le public d'Indianapolis lors de la victoire des Pacers face aux NY Knicks, le 25 mai 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Il a très bien manié le ballon. Et le faire sans perte de balle dans cette situation, c'est remarquable, c'est devenu une habitude pour lui."

Le meneur a veillé à installer le rythme furieux des Pacers en début de rencontre, leur permettant d'atteindre la pause avec 5 points d'avance (69-64) puis d'en compter jusqu'à 15 dans le 4e quart-temps, après bon 3e quart-temps qui a vu Haliburton rentrer un tir du logo puis voler un ballon dans les mains de Jalen Brunson.

Mais comme lors du match 3, qu'Indiana avait perdu après avoir mené de 20 points, les Pacers ont un peu tremblé en cours de 4e quart-temps, se mettant souvent à la faute pour permettre aux Knicks d'accumuler les points sur la ligne des lancers (33 sur 39) et de donner un rythme plus haché à la rencontre qui leur convenait mieux.

"Passer à la suite"

Sous les yeux des vedettes new-yorkaises Spike Lee, Ben Stiller et Timothée Chalamet, conspués par le public, les Knicks de Jalen Brunson (31 points) et Karl-Anthony Towns (24 points et 12 rebonds) n'ont pas su trouver la solution.

"On se saborde avec nos pertes de balles", a regretté le coach des Knicks Tom Thibodeau.

"L'important c'est de vite passer à la suite. On ne joue pas une série entière, on joue un match, et chaque rencontre est différente. Les play-offs, ce sont beaucoup de hauts et de bas émotionnels", a-t-il ajouté.

Tom Thibodeau, l'entraîneur principal des New York Knicks (G) lors de la défaite à Indianapolis face aux Pacers, le 25 mai 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Revenus à six points dans les dernières minutes, les Knicks ont été définitivement distancés sur un panier lointain d'Obi Toppin à 40 secondes de la sirène.

Très efficace, le Camerounais Pascal Siakam a inscrit 30 points pour les Pacers.

Dans l'autre partie du tableau, le Thunder d'Oklahoma City mène également 3-1 contre les Minnesota Timberwolves avant d'accueillir le 5e match de la finale de conférence Ouest mercredi.