NBA : qui sont les joueurs francophones sélectionnés lors de la draft ?

France

Victor Wembanyama chez les Spurs

Choisi comme attendu en première position de la draft [repêchage en anglais, NDLR] par San Antonio, le prodige français de 19 ans, aux dimensions (2,24 m, 243 cm d'envergure) aussi hors normes que son talent semble sans limite, n'a pas caché sa satisfaction de faire ses grands débuts dans la ligue la plus relevée du monde, au sein de l'équipe texane.

"Pour moi, San Antonio est synonyme de gagne", a résumé Wembanyama. "Quand les Spurs ont décroché le premier choix (lors de la loterie du 16 mai, ndlr), je me suis dit que j'avais de la chance, parce qu'ils ont cette culture, cette expérience d'avoir développé de bons joueurs."

"Wemby", meilleur marqueur (21,5 pts en moyenne), rebondeur (9,9) et contreur (3,1) du championnat de France, est présenté comme l'un des plus grands talents du basket mondial.

Bilal Coulibaly aux Indiana Pacers



Choisi en 7e position lors de la draft NBA par les Indiana Pacers qui l'ont immédiatement transféré à Washington, l'ailier Bilal Coulibaly a vécu une progression fulgurante cette saison aux côtés de Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois, après avoir connu une poussée de croissance soudaine, pendant le Covid.



Sa cote n'a cessé de monter depuis le début de l'année et plus particulièrement lors des phases finales du championnat de France avec les Mets 92, où il a notamment inscrit son record de points (seize) lors du quatrième match de la demi-finale contre l'Asvel.

Pourtant, en début de saison, il ne s'entraînait même pas avec l'équipe première de Boulogne-Levallois. Mais l'ailier (2,03 m pour 88 kg selon le site Internet de la NBA) aux qualités athlétiques impressionnantes, très bon défenseur, a connu sous les ordres de Vincent Collet et aux côtés de Wembanyama une progression fulgurante.

Rayan Rupert aux Trail Blazers de Portland

Fils de l'ancien international Thierry Rupert (décédé en 2013) et frère cadet de l'intérieure des Bleues Iliana Rupert, Rayan Rupert (19 ans) a été choisi par les Trail Blazers de Portland. Attendu lors du premier tour de la draft, Rayan Rupert n'a été appelé qu'en 43e position, lors du second tour.

Cet arrière de grande taille (1,98 m pour 87 kg) y a inscrit en moyenne 6,8 points et pris 2,4 rebonds dans le championnat australien (auquel participe Auckland), dont il a atteint la finale.

Rayan Rupert lors de Draft Combine NBA 2023 à Chicago, 17 mai 2023. AP/Nam Y. Huh

Sidy Cissoko à San Antonio, comme Wembanyama

Le meneur-arrière de 19 ans, capable de défendre des joueurs de trois postes (meneur, arrière et ailier), a lui aussi été choisi au second tour, par les Spurs de San Antonio.



Il avait décidé de préparer la draft en partant un an avant aux États-Unis, au sein de la G-League, l'antichambre de la NBA, où il a été le premier Européen à évoluer.



Après quatre ans passés chez les Espoirs de Vitoria en Espagne, Cissoko (19 ans, 1,98 m pour 102 kg) a compilé 12,8 points et 3,5 passes en moyenne cette saison, où il a participé au All Star Game de la G-League.

Sidy Cissoko lors de la Draft Combine 2023 à Chicago, 17 mai 2023. AP/Nam Y. Huh

Canada

Olivier Maxence-Prosper aux Mavericks de Dallas

Sélectionné au premier tour, le Montréalais Olivier Maxence-Prosper a été choisi par les Kings de Sacramento. Mais ces derniers l’ont échangé aux Mavericks de Dallas.



L’avant de 2,03m jouait l'an dernier avec l'Université de Marquette dans la ligue sportive américaine universitaire (NCAA). Il affichait des moyennes de 12,5 points et de 4,7 rebonds récupérés par match.

Belgique

Toumani Camara chez les Phoenix Suns

Deuxième Belge de l’histoire a être drafté par la NBA, Toumani Camara est un polyvalent (2m03, 100 kilos) qui performait depuis quatre ans dans le tournoi universitaire américain (NCAA).

À l'université de Georgia et à Dayton, le Liégeois a passé quatre ans outre-Atlantique, avant d’être désigné par les Phoenix Suns pour leur 52e choix pour la draft 2023.

Toumani Camara lors d'un match de la NCAA contre the Fordham à New York, le 11 mars 2023. AP Photo/Frank Franklin II



Sénégal

Mouhamed Gueye aux Charlotte Hornets

Âgé de 21 ans et du haut de ces 2,22m, Mouhamed Gueye performera en NBA la saison prochaine. Lui aussi quitte la NCAA, après avoir joué avec

les Washington Cougars. Avec une moyenne de 14,3 points et 8,4 rebonds par match, le Dakarois a été choisi à la 39e position que Mouhamed Gueye par les Charlotte Hornets.