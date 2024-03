NBA: série de dix succès pour les Celtics, Giannis porte les Bucks

Les Boston Celtics, portés par Jayson Tatum, ont résisté à Luka Doncic pour battre les Dallas Mavericks 138-110 vendredi et porter leur série de victoires en NBA à dix matches. Antetokounmpo a lui marqué 46 points pour les Bucks contre les Bulls.

. Les Celtics en bulldozer

Meilleure équipe de la saison régulière, leader à l'Ouest, les Celtics ont enchaîné un dixième succès de rang, une 47e victoire cette saison (pour 12 défaites seulement).

Grâce aux 32 points de Jayson Tatum et l'adresse générale aux trois points (21 réussis), Boston a surclassé Dallas, qui n'a rien pu faire malgré les 37 points, 12 rebonds et 11 passes de sa star Luka Doncic - son 12e triple-double de la saison.

"Pour faire simple, nous avons une très bonne équipe ", a déclaré Tatum. Boston est la première équipe de la saison à remporter dix victoires consécutives.

. Les Warriors voyagent bien... malgré tout

Les Golden State Warriors ont porté leur série de victoires à l'extérieur à huit en s'imposant 120-105 face aux Raptors à Toronto.

Stephen Curry a marqué 25 points et Jonathan Kuminga a ajouté 24 points pour les Warriors, qui avaient pourtant mal préparé la rencontre à cause d'un retard de six heures à l'aéroport après leur victoire sur les Knicks de New York jeudi soir.

"La nuit dernière a été brutale - ce sont les pires circonstances de voyage que j'aie jamais connues en NBA", a déclaré Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors.

. Giannis dompte les Bulls

La star de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, a marqué 46 points et pris 16 rebonds pour mener les Bucks à une victoire 113-97 sur les Bulls à Chicago.

Antetokounmpo a aussi délivré six passes décisives et a réussi deux tirs à trois points pour réaliser une performance impressionnante.

. Les 76ers gagnent en attendant Embiid

À Philadelphie, Tobias Harris a marqué 31 points et pris 12 rebonds, et Tyree Maxey a ajouté 33 points pour propulser les 76ers vers une victoire 121-114 sur les Hornets de Charlotte.

Les 76ers, 5es à l'est, tentent de se maintenir en position de qualification pour les playoffs tout en espérant le retour du MVP de la saison dernière, Joel Embiid, opéré début février de son genou gauche et qui vient d'annoncer qu'il comptait bien revenir cette saison.

. Main gauche fracturée pour Westbrook

Les LA Clippers ont gagné contre les Washington Wizards 140-115, se rassurant après une mauvaise série et notamment une défaite dans le derby contre les Lakers.

Mais ils ont surtout perdu leur meneur Russell Westbrook, qui souffre d'une fracture de la main gauche. La durée de son absence est encore indéterminée.