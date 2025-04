NBA: Steph Curry domine LeBron James dans le classique californien Warriors-Lakers

Stephen Curry contre LeBron James, Warriors contre Lakers... Le choc californien de la NBA a été remporté jeudi 123 à 116 par San Francisco, porté évidemment par son "chef Curry" (37 points), un résultat qui intensifie encore davantage la lutte pour les play-offs à l'Ouest.

. Golden State met L.A sous pression

Si Steph Curry n'a pas réédité sa performance stratosphérique de mardi face à Memphis (52 points), il a été le principal artisan du succès des Warriors à Los Angeles, avec pour principal soutien Brandin Podziemski, d'une adresse toute "Curriesque" (8 sur 10 à longue distance, 28 pts au total). Dans le camp d'en face, "LBJ" a fait le match (33 pts, 9 rebonds), tout comme Austin Reaves (31 unités dont 9 paniers à 3 points), mais Luka Doncic a été plutôt discret (19 pts).

"Nous nous sommes donné pour mission d'élever notre niveau de jeu, pour nous préparer à disputer, espérons-le, les play-offs", a commenté Curry. "On sait que chaque match compte dans la dernière ligne droite", a-t-il ajouté.

Au-delà du prestige de ce succès, les Warriors, 5e, en profitent en effet pour revenir à une victoire (46 contre 45) des Lakers (4e).

. Grizzlies et Wolves restent au contact

Il faut dire que le suspense pour la qualification en play-off est haletante à l'Ouest. Si Oklahoma City (1er) et Houston (2e) sont déjà assurés d'y participer, ils sont six, des Nuggets (3e) aux Clippers (8e), à se tenir en deux victoires, pour quatre billets uniquement. Et, derrière les Lakers et les Warriors, Memphis (6e) et Minnesota (7e) ont gagné jeudi.

Anthony Edwards, des Minnesota Timberwolves, lors d'un match de saison régulière contre les Brooklyn Nets, le 3 avril 2025 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sur une pente glissante dernièrement (4 défaites de rang), les Grizzlies ont encore eu chaud à Miami, s'en remettant à un "buzzer beater" de leur star Ja Morant (30 points au total, dont 27 après la mi-temps) pour l'emporter 110 à 108.

En déplacement à Brooklyn, les Wolves ont eux décroché une quatrième victoire de rang de manière beaucoup plus sereine (105-90), grâce aux efforts combinés d'Anthony Edwards (28 pts) et du Français Rudy Gobert, impérial dans les airs (21 pts, mais aussi 18 rbds et deux blocs).

Golden State, Memphis, Minnesota: ce petit monde est désormais à 45 victoires, les Warriors comptant une défaite de moins (31 contre 32).

. Giannis impérial avec les Bucks

La star grecque des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo (#34) tente un panier lors d'un match de NBA contre les Sixers, le 3 avril 2025 à Philadelphie GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

La lutte est moins féroce à l'Est, où les Bucks ont fait un peu de plus vers la qualification en s'imposant à Philadelphie 126 à 113. Giannis Antetokounmpo a sorti le grand jeu, avec un triple-double historique à la clé (35 pts, 17 rbds, 20 passes), et permis à Milwaukee, 5e (42-34), de conserver quatre succès d'avance sur Orlando, vainqueur à Washington 109 à 97 (avec 33 pts pour Paolo Banchero).