NBA: un 16e succès de suite record pour Cleveland, Boston en play-offs

Les Cleveland Cavaliers ont enchaîné un 16e succès contre Memphis, un record pour la franchise, et le champion Boston s'est officiellement qualifié pour les play-offs vendredi en NBA.

. Seize de suite pour Cleveland

Les Cleveland Cavaliers ont battu les Memphis Grizzlies 133-124, de quoi valider un 16e succès de suite et établir la meilleure série de l'histoire de la franchise, au cours d'une saison folle.

En plus de l'actuelle, Cleveland avait déjà enchaîné deux séries de 15 et 12 succès cette saison.

Après une remontée contre Brooklyn mardi, les "Cavs" ont connu une partie plus facile vendredi, marquant 75 points en première période, contre des Grizzlies qui restaient pourtant sur quatre victoires et ont pu compter sur un excellent Ja Morant, auteur de 44 points, 8 rebonds et 7 passes.

Evan Mobley a inscrit 22 points, Darius Garland 20 pour Cleveland, largement en tête à l'Est (56-10) et qui vise désormais le meilleur bilan de toute la ligue, pour s'assurer de l'avantage du terrain lors des phases finales.

. Boston en play-offs

Sans surprise, le champion Boston (2e à l'Est, 48-19) a validé son billet pour les play-offs avec une victoire 103-91 à Miami chez le Heat, deux jours après sa défaite à domicile contre Oklahoma City.

Jayson Tatum a inscrit 28 points, Jrue Holiday 25 points, les Celtics accélérant franchement dans le 4e quart-temps pour se détacher.

. Des Lakers bis font trembler Denver

Austin Reaves, l'arrière des Lakers de Los Angeles, marque devant Nikola Jokic, le pivot serbe des Nuggets de Denver, lors d'un match de saison régulière de la NBA, à Denver, le 14 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sans LeBron James, Luka Doncic, mis au repos, Rui Hachimura ou encore Jaxson Hayes, les Los Angeles Lakers, qui avaient joué la veille à Milwaukee, ont failli battre sur le champion 2023 Denver sur son parquet.

Cette équipe B, voire C, des Lakers a fini par céder 131 à 126 après avoir mené dans la dernière minute, dans le sillage d'Austin Reaves (37 points, 8 rebonds, 13 passes) et du rookie Dalton Knecht (32 points).

Un ballon volé dans les bras de Nikola Jokic par Reaves a permis à l'arrière de réussir un lay-up avant qu'un nouveau cafouillage des Nuggets n'offrent une transition et un dunk puissant à Knecht -- qui est violemment retombé sur le dos dans la foulée -- donnant trois points d'avance à Los Angeles à 52 secondes de la sirène.

Mais le triple MVP serbe Jokic (28 points, 7 rebonds, 5 passes) a rapidement égalisé avec un panier assorti d'une faute, avant qu'un tir de loin de Jamal Murray et une interception de Russell Westbrook ne terminent la rencontre.

Cette 4e défaite de suite des Lakers les fait tomber à la 5e place à l'Ouest (40-25), alors que Denver remonte au 2e rang (43-24).

. Risacher en vue

Le N.1 français de la draft 2024, Zaccharie Risacher, s'est montré avec Atlanta, marquant 15 points et prenant 7 rebonds en 36 minutes, plus gros temps de jeu de son équipe.

Zaccharie Risacher, le rookie français des Hawks d'Atlanta, pendant le troisième quart-temps d'un match de NBA contre les Bucks de Milwaukee, à Atlanta, le 4 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Hawks ont été largement battus par les Los Angeles Clippers (121-98), dont le duo de star James Harden (25 points, 8 rebonds, 7 passes) et Kawhi Leonard (25 points, 6 rebonds, 5 interceptions) commence à monter en température.

Dans une équipe de Philadelphie décimée par les blessures, et qui a abandonné toute ambition cette saison, Guerschon Yabusele a mis 5 points et pris 15 rebonds lors d'une nouvelle défaite à domicile face à Indiana (112-100).