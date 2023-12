NBA: victoire des Spurs de Wembanyama, Détroit poursuit sa descente aux enfers

Les Spurs de Victor Wembanyama, auteur d'un match d'exception, l’ont emporté face aux Trail Blazers jeudi en NBA, où Détroit a égalé le record de défaites consécutives datant de presque dix ans.

. Du grand Wembanyama

Il n'a eu besoin que de 24 minutes de jeu pour porter les Spurs. Victor Wembanyama a été le meilleur marqueur de San Antonio, lors de la victoire des siens à Portland (105-118).

"Wemby" a marqué 30 points et pris 6 rebonds, offrant ainsi à la franchise de San Antonio sa cinquième victoire de la saison. Il a par ailleurs réussi 9 tirs sur 14, dont 2 tirs primés sur 4 tentés, et marqué tous ses lancers francs (10 sur 10).

Le géant français (2,24m) de 19 ans a également effectué pas moins de 7 contres et offert 6 passes décisives.

Ainsi, il devient le premier joueur de l'histoire à enregistrer 30 points et 7 contres en moins de 30 minutes de jeu. Il est également le deuxième rookie à avoir au moins 30 points, 5 rebonds, 5 passes et 7 contres en un match, après la légende des Spurs David Robinson en 1990, qui avait alors 24 ans.

. Les Pistons, la sale période se poursuit

Battu par les Boston Celtics (128-122), Detroit a subi un 28e revers d’affilée jeudi, égalant le record de défaites consécutives en NBA, établi par les Sixers sur les saisons 2014-15 et 2015-16. Ce deux jours après avoir encaissé une 27e défaite de rang, soit le record sur une seule saison.

Les Celtics, premiers à l'Est et toujours invaincus à domicile, ont bataillé face à des Pistons déterminés, qui ont arraché la prolongation grâce à un panier de Bojan Bogdanovic (17 pts, 12 rbds) à 4,6 secondes de la fin du temps réglementaire.

Combatifs, les équipiers de Cade Cunningham (31 pts, 9 passes, 6 rbds) ont mené au score pendant la majeure partie de la rencontre.

Mais sans Jaylen Brown (dos), les Celtics ont pu compter sur Kristaps Porzingis (35 pts) et Jayson Tatum (31 pts) pour l’emporter, en remontant un déficit de 21 points.

"A chaque défaite, ils jouent plus fort parce qu'ils veulent gagner. (…) Cela finira par arriver", a déclaré le coach de Boston, Joe Mazzulla.

.Jokic égale Chamberlain

Nikola Jokic, impérial avec les Nuggets lors de la rencontre de NBA contre Memphis jeudi GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A l'Ouest, Les Nuggets ont sèchement battu les Memphis Grizzlies (142-105), qui ont peiné sans un Ja Morant malade, lui qui avait enchaîné quatre victoires consécutives depuis son retour de suspension.

Denver a pu compter sur l’intraitable Nikola Jokic, qui a signé son 30e triple-double de la saison, avec 26 points, 14 rebonds et 10 passes. Le pivot a marqué tous ses tirs (11 sur 11, dont un tir primé) et ses 3 lancers francs.

C’est le troisième triple-double avec un pourcentage de réussite de 100% pour Jokic, qui égale ainsi un record de Wilt Chamberlain.

.Haliburton, en contrôle

Les Pacers ont battu les Bulls à Chicago 120-104, lors d’un match qui a vu Tyrese Haliburton distribuer 20 passes et marquer 21 points sans aucune perte de balle.

Haliburton est devenu ainsi le cinquième joueur de NBA à livrer 20 passes ou plus sans turnover et le deuxième joueur de l'histoire à avoir marqué 20 points et distribué 20 passes sans perte de balle, après Chris Paul en 2016.

. Minnesota, leader à l’Ouest

Enfin, les Timberwolves d’un Rudy Gobert en mode double-double (20 pts, 11 rbds) ont battu les Dallas Mavericks, privés de Luka Doncic (quadriceps), 118-110. Anthony Edwards a mené la franchise du Minnesota, leader de la conférence ouest, avec 44 points.