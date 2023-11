NBA: Wembanyama et les Spurs renversants à Phoenix

Un temps complètement largués, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont réussi un improbable retournement de situation pour l'emporter 115 à 114 sur le parquet des Phoenix Suns de la star Kevin Durant mardi en NBA.

Les Suns risquent d'en faire des cauchemars...

En cette soirée d'Halloween, Victor Wembanyama est arrivé à Phoenix déguisé en Slender Man (personnage de fiction sans visage, bras immenses, costume sombre, corps blanc). Mais longtemps, le Français de 19 ans et ses jeunes coéquipiers texans se sont montrés aussi effrayants qu'une bande de gamins à la recherche de sucreries, avant de renverser la fin de partie.

Deux jours après une humiliation face aux Clippers (défaite de 40 points), les Spurs ont compté jusqu'à 20 points de retard dans le 3e quart-temps, et sont remontés progressivement.

"On a fait des tonnes d'erreurs, mais c'est le jeu qui veut ça. Comme toutes les équipes. On a continué à jouer, c'est la force de ce groupe. Je suis fier d'eux", a salué l'entraîneur Gregg Popovich.

L'ailier Keldon Johnson, meilleur marqueur de la rencontre (27 points), a arraché la balle des mains de Kevin Durant pour marquer à une seconde de la fin, faisant passer San Antonio devant pour la première fois du match.

"Bon chemin"

Kevin Durant shoote au-dessus de Jeremy Sochan lors de la rencontre entre les San Antonion Spurs et les Phoenix Suns, le 31 octobre 2023 à Phoenix. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"C'est une énorme interception. On n'a pas fait un joli match, mais on apprend chaque jour et on est sur le bon chemin", a lancé Wembanyama, auteur de 18 points, 8 rebonds et 5 contres en 28 minutes.

Discret en début de match, le Français de 19 ans a sonné la révolte des siens dans la dernière période en enchaînant deux contres et un panier acrobatique, la balle lancée en arrière par dessus sa tête. C'est aussi lui qui a permis aux Texans de coller au score dans les derniers instants avec un shoot à mi-distance rapide et une claquette suivant le tir raté d'un coéquipier, juste avant l'action décisive de Johnson.

Le N.1 de la dernière draft, entouré d'attentes immenses, décroche ainsi la première victoire à l'extérieur de sa jeune carrière NBA, débutée la semaine dernière. Après quatre matches, les Spurs ont un bilan équilibré (2 victoires, 2 défaites), partant sur de biens meilleures bases que l'an passé (22 victoires, 60 défaites).

Le duel du soir a opposé le jeune Français à l'une des grandes stars de la ligue, l'Américain Kevin Durant (35 ans), double champion NBA (2017 et 2018), toujours orphelin des deux autres étoiles des Suns, Devin Booker et Bradley Beal, blessés.

Souvent battu, "Wemby" a tout de même réussi juste avant la mi-temps une action qui a immédiatement submergé les réseaux sociaux: un dribble sur Durant sur la ligne des trois points avant un "poster" dunk main gauche sur le pivot Drew Eubanks.

Jusuf Nurkic défend face à Victor Wembanyama lors de la rencontre entre les San Antonio Spurs et les Phoenix Suns, le 31 octobre 2023 à Phoenix. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"KD, il est comme à la TV! Comme je l'imaginais pour mon premier match. Parfois je pense que ces joueurs ont été mes idoles pendant dix ans. Mais je dois me ressaisir parce qu'ils vont juste essayer de me marcher dessus pendant les matches. Donc idole ou pas, il faut que je leur rentre dedans", a commenté Wembanyama.

Phoenix aura l'occasion de prendre sa revanche dès jeudi en accueillant de nouveau les Spurs.

Plus tôt dans la soirée, les New York Knicks ont dominé les Cleveland Cavaliers (109-91).

Les Los Angeles Clippers de Paul George (27 points) ont eux conquis leur troisième victoire en quatre matches face à Orlando (118-102), sous les yeux de leur nouveau coéquipier James Harden, en tribune après l'annonce de son transfert depuis Philadelphie.