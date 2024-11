NBA: Wembanyama franchit le cap des 50 points en un match

Victor Wembanyama est devenu le quatrième plus jeune joueur à marquer 50 points lors d'un match de la NBA en menant les San Antonio Spurs à une victoire 139-130 face aux Washington Wizards mercredi.

Wembanyama en passe 50...

Le Français de 20 ans a franchi pour la première fois les 50 points en NBA, en seulement 26 minutes, terminant le match avec une réussite au tir à 18/29 et huit paniers à trois points, également un record pour lui.

Le choix N.1 de la draft de l'année dernière, dont le précédent record était de 40 points en un match, ne savait pas comment expliquer cette performance.

"J'aimerais vous dire que vous vous réveillez d'une certaine manière ou que vous vous sentez vraiment bien pendant les échauffements, mais au final, en NBA, nous jouons un match tous les deux jours", a-t-il déclaré. "Donc à chaque fois, on a du mal à s'échauffer, on a mal, on transpire, on saigne sur le terrain, donc c'est vraiment un truc qui se construit de minute en minute pendant le match".

Victor Wembanyama des San Antonio Spurs face aux Washington Wizards en NBA, le 13 novembre 2024 à San Antonio. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Wemby" enchaîne un troisième match consécutif avec plus de six tirs à trois points réussis (8/16 au total).

Les trois joueurs qui ont marqué 50 points à un plus jeune âge que le Français, qui aura 21 ans le 4 janvier, sont Brandon Jennings, LeBron James et Devin Booker, tous alors âgés de 20 ans.

Les Spurs évoluaient encore sans leur légendaire entraîneur de 75 ans Gregg Popovich, qui a été victime d'un "léger AVC" début novembre, a annoncé l'équipe mercredi, précisant qu'il devrait se rétablir rapidement.

... Antetokounmpo en met lui 59

Wembanyama n'a pas été le seul joueur à franchir la barre des 50 points mercredi. Giannis Antetokounmpo a marqué 59 points lors de la victoire des Milwaukee Bucks sur les Detroit Pistons 127-120 en prolongation.

La star grecque a fait 21 sur 34, pris 14 rebonds et délivré sept passes décisives, ce qui constitue la meilleure performance d'un joueur depuis le début de la saison.

3e triple-double consécutif pour LeBron

LeBron James fêtera le 30 décembre ses 40 ans. En attendant il multiplie les performances incroyables: il vient de réaliser un troisième triple-double consécutif pour permettre aux Lakers de s'imposer face à Memphis (128-123).

Contre les Grizzlies, le "King" a marqué 35 points, pris 12 rebonds et offert 14 passes décisives. Un début de saison idéal pour les Lakers à domicile avec six victoires en six matchs.

Et de 13 pour Cleveland

Les Cleveland Cavaliers, invaincus, ont remporté leur 13e victoire consécutive en NBA en s'imposant 114-106 face aux Philadelphia 76ers.

Avec cette victoire, les Cavs sont devenus la sixième équipe à commencer une saison avec une fiche de 13-0 et la première depuis Golden State lors de la saison 2015-16. Les Warriors avaient alors battu le record du meilleur début de saison de l'histoire avec 24 succès d'affilée.

Darius Garland a été le meilleur marqueur de Cleveland avec 25 points, tandis que Donovan Mitchell a inscrit 23 points, 9 passes et 13 rebonds.

Cleveland était mené 54-48 à la mi-temps mais s'est repris au troisième quart-temps. Mitchell a terminé le match en feu, marquant 11 points en 1 minute 35 dans le quatrième quart-temps.

Le joueur vedette de Philadelphie, Joel Embiid, qui a fait sa première apparition de la saison mardi après neuf matchs d'absence en raison d'un problème au genou, est resté sur le banc et les 76ers étaient également privés de Paul George.

Les Celtics convaincants

Les Boston Celtics ont poursuivi leur bon début de saison. Leur victoire 139-114 sur les Brooklyn Nets leur a permis de porter leur bilan à 10-3.

Jayson Tatum a inscrit 36 points, délivré 10 passes décisives et pris 8 rebonds, ce qui a permis aux Celtics, champions en titre, de remporter une victoire convaincante.

Jaylen Brown ayant marqué 24 points et pris 12 rebonds, tandis que Payton Pritchard a marqué 23 points, donné huit passes décisives et pris six rebonds.