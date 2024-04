NBA: Wemby magique au sein de Spurs vainqueurs, les Cavaliers en play-offs

Le rookie français Victor Wembanyama, du haut de ses 2,24 m, a encore plané sur le match de San Antonio, lanterne rouge de la Conférence Ouest, qui a soufflé la victoire dans la dernière seconde aux Denver Nuggets, leaders avant la rencontre, 121 à 120, vendredi au cours d'une soirée de NBA ayant vu les Cleveland Cavaliers assurer leur place en play-offs en battant les Indiana Pacers 129 à 120.

. "Victor est Victor". Cette formule de son entraîneur Gregg Popovich résume la nouvelle performance de Wemby, qui a inscrit 34 points, pris 12 rebonds, délivré 5 passes décisives et réussit 2 contres au sein d'une équipe ayant réussi à combler 23 points de retard, qu'elle comptait au début du troisième quart-temps, pour souffler d'un point la victoire aux Nuggets grâce à un panier de Devonte' Graham à... moins d'une seconde du buzzer ! "Il a réalisé plein de bonnes choses, mais il n'aurait pas pu le faire sans ses coéquipiers", a ajouté le coach, ne voulant pas lui laisser toute la couverture.

Victor Wembanyama en NBA vendredi, lors de la rencontre contre Denver à San Antonio GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. La place de N.1 s'envole pour Denver. Les Nuggets, malgré les 35 points de Jamal Murray, abandonnent la place de N.1 de la Conférence Ouest au Thunder d'Oklahoma City, large vainqueur des Milwaukee Bucks (125-107). Les Minnesota Timberwolves, qui ont battu d'une courte tête les Atlanta Hawks (109-106), leur passent aussi devant. Les coéquipiers de Nikola Jokic, désormais troisièmes de la Conférence Ouest, étaient déjà assurés d'une place en play-offs avant la rencontre.

. Les Cavaliers en play-offs. Les Cleveland Cavaliers, en battant les Indiana Pacers (129-120), sont assurés de conserver leur 4e place de la Conférence Est et d'aller directement en play-offs. Ils peuvent même aller chercher la 3e place, qu'occupent les Knicks après leur succès sur les Nets (111-107) dans le derby new-yorkais. Donovan Mitchell a inscrit 33 points pour les Cavs, qui ont marqué 70 points dans la seule première mi-temps.

. Les Sixers toujours en course pour les play-offs. Les Philadelphia 76ers ont signé avec un Joel Embiid à 32 points, 13 rebonds et 7 passes décisives, une précieuse victoire face au Orlando Magic (125-113) qui leur permet de rester en course pour une place directe en play-offs. Les 76ers, à qui le retour début avril de leur star et MVP Joel Embiid après deux mois d'absence et une opération d'un genou en février, a fait beaucoup de bien, en sont à sept victoires d'affilée, qui coïncident avec le retour

Les Suns de Royce O'Neale et Devin Booker se sont imposés vendredi en NBA à Sacramento GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Lutte acharnée pour les play-offs à l'Est. Dans la Conférence Est, rien n'est joué pour les 5e et 6e places, les deux dernières directement qualificatives pour les play-offs. Quatre franchises peuvent encore les obtenir: Orlando, Indiana et Philadelphie (tous les trois 46 victoires et 35 défaites) et Miami (45 victoires et 36 défaites).

. New Orleans et Phoenix, une place pour deux. Les New Orleans Pelicans (6e) et les Phoenix Suns (7e) se disputent la sixième place, dernière directement qualificative pour les play-offs, de la Conférence Ouest. Les deux franchises ont gagné à l'extérieur vendredi, les Pelicans chez les Golden State Warriors (114-109) et les Suns à Sacramento (108-107). New Orleans l'a emporté grâce à un deuxième quart-temps stratosphérique (45-22), les Suns en renversant la situation dans le dernier quart (30-22).