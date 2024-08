NBA: Yabusele devrait signer un contrat d’un an avec les Sixers (médias)

Le Français Guerschon Yabusele, qui a brillé en équipe nationale lors des JO de Paris, s’apprêterait à signer un contrat d’un an et de 2,1 millions de dollars avec les Sixers de Philadelphie, selon les médias spécialisés ESPN et NBC Sports.

Le récent médaillé d’argent aux Jeux olympiques, qui joue au Real Madrid depuis 2021, avait été sélectionné à la draft de 2016 par les Boston Celtics, mais n'y a joué que seize matches avant que la franchise ne casse son contrat en 2019. Le Real Madrid ne souhaite rien confirmer pour l’instant malgré les sollicitations de l’AFP.

Du haut de ses 2,04 mètres pour 123 kg, il devrait rejoindre une franchise NBA qui s’est renforcée avec l’arrivée notamment de Paul George, Caleb Martin, Andre Drummond et Eric Gordon, mais qui a toujours besoin d’une rotation au poste d’ailier fort.

Yabusele, 28 ans, a été l'une des vedettes du parcours olympique de la France, marquant respectivement 22, 17 et 20 points contre le Canada, l'Allemagne et les États-Unis. Il s’était particulièrement illustré avec un poster dunk sensationnel sur la légende LeBron James.