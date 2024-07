Nico Williams et Marc Guéhi, héros heureux et malheureux de l'Euro 2024

Un temps courtisés par le Ghana et la Côte d'Ivoire, ils auraient pu faire carrière sous les couleurs de leur pays d'origine respectif : Nico Williams et Marc Guéhi étaient opposés dimanche à l'occasion de la finale de l'Euro 2024. Un choc au sommet qui a vu l'ailier espagnol s'illustrer et le défenseur anglais passer tout près d'endosser le costume du sauveur. Destins croisés.

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport & LaPresse / Icon Sport

5 minutes de lecture