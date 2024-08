Noélie Yarigo : « c’était un jour sans pour moi »

TV5MONDE : Racontez-nous cette course. Parfaite jusqu'au 500 mètres, puis on vous a vu décrocher. Quel sentiment ressentez-vous ?

Noélie Yarigo : Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je n’étais pas du tout lucide. Quand les filles se sont regroupées aux 500 mètres, j'ai essayé mais mon corps n’a pas répondu. Je m'étais mise dans un faux rythme ; après pour reprendre mon rythme normal, c'était trop tard. Je voulais accéder à cette finale. J'ai tout donné, je n'ai aucun regret. J'ai tout donné pour pouvoir représenter mon pays. Et désolé pour ceux qui m'ont soutenue, tous ceux qui ont cru en moi parce que j'ai vraiment couru avec le cœur. Je vais aller me reposer. Et me préparer pour les prochaines courses après les JO.

TV5MONDE : C’est une année avec une médaille mondiale, une demi-finale olympique. Les béninois peuvent être fiers de vous…

Noélie Yarigo : Je voulais la cerise sur le gâteau… En fait, cette finale olympique, je la voulais et j'ai vraiment travaillé pour ça. J'ai vraiment les jambes, je suis en forme, mais aujourd'hui ça ne passe pas. C'était un « jour sans » pour moi.

TV5MONDE : Un dernier mot sur les africaines qui courent dans ce 800 mètres: Kenya, Éthiopie... Vous avez un pronostic ?

Noélie Yarigo : Alors moi, mon avis, ça va être compliqué pour les africaines. Lorsqu'on arrive en finale, tout le monde a sa place, tout le monde a la chance de gagner. Je pense à Keely Hodgkinson la britannique, peut-être, mais il peut y avoir des surprises…