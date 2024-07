OM: Mason Greenwood n'a "pas envie de rentrer dans les polémiques"

"Je n'ai pas envie de rentrer dans les polémiques": interrogé sur les remous autour de son arrivée à l'Olympique de Marseille, l'attaquant anglais Mason Greenwood, dont la carrière a été interrompue 18 mois pour agression sexuelle, a esquivé vendredi, lors de sa présentation officielle.

Concernant les personnes qui se sont opposées à sa venue en raison de cette affaire extra-sportive, dont le maire divers gauche de Marseille Benoît Payan, le joueur de 22 ans a botté en touche: "Je n'ai pas envie de rentrer dans les débats ou les polémiques".

Le jeune international anglais (1 sélection) avait été suspendu en février 2022 par la Premier League, à la suite d'accusations de viol et d'agression sur sa compagne, avec qui il vit toujours aujourd'hui. Des charges abandonnées depuis.

"Je suis le premier qui comprend que l'arrivée de Mason suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations", a reconnu Pablo Longoria, le président de l'OM: Mais "on parle du passé (...) C'est une situation complexe et une situation ancienne", a insisté le dirigeant espagnol.

Et quand un journaliste tente de relancer le joueur sur son communiqué d'août 2023, dans lequel il affirmait ne pas avoir fait les choses dont il était accusé, c'est la communication du club qui coupe court: "Il s'est déjà exprimé sur le sujet (...) On va parler du sportif, c'est ce qu'il a demandé qu'on fasse".

"C'est le moment de parler de l'avenir", a martelé Pablo Longoria, arguant que "Mason a été exemplaire toute la saison dernière à Madrid".

De retour sur les terrains à l'été 2023, Mason Greenwood avait été immédiatement prêté par son club Manchester United à l'équipe espagnole de Getafe, dans la banlieue de la capitale espagnole, où il a terminé l'année avec 10 buts et 6 passes décisives, étant élu meilleur joueur de la saison par les supporters du club.

"J'ai passé la saison dernière à Madrid avec ma compagne et ma petite fille, et on a très bien vécu là-bas. On s'est senti chez nous (...) Madrid c'est une ville merveilleuse, tout comme Marseille", a-t-il détaillé concernant sa vie privée.

Le président olympien s'est félicité d'avoir recruté "un joueur avec une dimension internationale", qui devrait "nous aider à atteindre tous les objectifs qu'on a cette saison".

De son côté, Mason Greenwood, sourire timide aux lèvres, a assuré être "concentré sur ce (qu'il a) à faire ici pour l'OM au Vélodrome, devant ces supporters extraordinaires".

L'attaquant anglais pourrait être aligné dès dimanche lors du premier match amical de la saison de l'OM contre Nîmes.