Open d'Australie: Djokovic et Sinner à une marche de retrouvailles

Le N.1 mondial Novak Djokovic, qui n'a laissé que trois jeux au N.1 français Adrian Mannarino dimanche, et le N.4 mondial Jannik Sinner ne sont plus qu'à une victoire chacun de retrouvailles dans le dernier carré de l'Open d'Australie.

Comme Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du trophée, et Coco Gauff, N.4 au classement WTA, les deux dernières joueuses du top 10 encore en lice à Melbourne.

. Djokovic étourdit Mannarino

"Difficile de ne pas penser" au triple 6-0, reconnaît Djokovic, qui a assommé 6-0, 6-0, 6-3 Mannarino, nouveau venu dans le top 20 à 35 ans (19e).

"Est-ce qu'il allait gagner un jeu ou pas ? Il y avait tellement de tension dans l'air au troisième set que j'ai presque senti que c'était bien d'abandonner un jeu, lâche le N.1 mondial. J'étais content que la question ne se pose plus et de pouvoir me concentrer sur ce que j'avais à faire pour conclure le match".

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic lors de sa victoire contre le Français Adrian Mannarino à l'Open d'Australie de Melbourne, le 21 janvier 2024 AFP

Etourdi 6-0, 6-0 en 67 minutes - "les meilleurs que j'ai joués depuis un moment", apprécie Djokovic - Mannarino a préféré en rire: sur sa chaise, il a ironiquement formé deux zéros avec ses doigts autour de ses yeux. Et il lui a fallu pile le temps d'un match de rugby pour inscrire son premier jeu.

Djokovic, en quête d'un 25e sacre inédit en Grand Chelem, égale en attendant un autre record, celui du nombre de quarts de finale en tournoi majeur, établi par Roger Federer (58).

Son début de quinzaine chahuté semble une affaire classée. "En termes de jeu et de forme, ça va dans une direction positive", observe le Serbe de 36 ans.

Mannarino éliminé, il reste un Français en lice dans le tableau masculin: Arthur Cazaux, 122e mondial à 21 ans, opposé au N.9 mondial Hubert Hurkacz en huitièmes de finale lundi.

. Tsitsipas fait faux bond

Le joueur de tennis américain Taylor Fritz célèbre sa victoire contre le Grec Stefanos Tsitsipas à l'Open d'Australie de Melbourne, le 21 janvier 2024 AFP

Le prochain adversaire de Djokovic ne sera pas Stefanos Tsitsipas, N.7 mondial et finaliste sortant, mais le N.12 mondial Taylor Fritz : l'Américain a obtenu aux dépens du Grec sa première victoire en Grand Chelem contre un joueur du top 10 (7-6 (7/3), 5-7, 6-3, 6-3).

"Ca fait mal. Disons que je ne peux que prendre ça comme un coup très dur qui va peut-être me réveiller, toucher mon ego", espère le double finaliste en Grand Chelem.

Au contraire, Jannik Sinner poursuit son parcours idéal à Melbourne: le N.4 mondial a muselé 6-4, 7-5, 6-3 le N.15 Karen Khachanov. Le jeune Italien n'a pas laissé échapper le moindre set en quatre matches.

Sinner, 22 ans, est le seul joueur à avoir battu Djokovic après Wimbledon et jusqu'à la fin de la saison 2023. Il y est même parvenu à deux reprises, aux Masters (en phase de groupes) et en Coupe Davis. Entre-temps, il s'était incliné face au Serbe en finale des Masters.

Ils ne sont plus qu'à une victoire chacun de retrouvailles dans le dernier carré à Melbourne.

. Sabalenka "plus forte" qu'en 2023

La joueuse de tennis bélarusse Aryna Sabalenka lors de sa victoire contre l'Américaine Amanda Anisimova à l'Open d'Australie de Melbourne, le 21 janvier 2024 AFP

"Je me sens plus forte que l'année dernière", ose Sabalenka, tenante du trophée et N.2 mondiale.

Ses résultats lui donnent pour l'instant raison. Elle a bouclé son huitième de finale 6-3, 6-2 en 70 minutes contre l'Américaine Amanda Anisimova, ex-21e mondiale retombée au-delà de la 400e place.

Avant ça, ses trois premiers matches cumulés lui ont pris moins de trois heures. Elle a même infligé un double 6-0 en 52 minutes à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (33e) au tour précédent.

Pour une place dans le dernier carré, la Bélarusse de 25 ans affrontera la N.11 mondiale Barbora Krejcikova, qui a mis fin au joli parcours de la pépite russe Mirra Andreeva, déjà dans le top 50 à 16 ans (4-6, 6-3, 6-2).

Coco Gauff (N.4) a elle aussi fusé en quarts de finale, en 63 minutes, s'imposant 6-1, 6-2 aux dépens de la Polonaise Magdalena Frech (69e).

Pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie, la lauréate de l'US Open 2023 sera opposée à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (35e), qui disputera son premier quart de finale en Grand Chelem tout court.