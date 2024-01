Open d'Australie: Garcia fait tourner court la rentrée d'Osaka

Courte rentrée pour Naomi Osaka: l'ex-N.1 mondiale, de retour en Grand Chelem six mois après avoir donné naissance à sa fille, a chuté d'entrée à l'Open d'Australie face à Caroline Garcia lundi soir.

Daniil Medvedev, N.3 mondial, et Stefanos Tsitsipas, finaliste sortant, ont chacun laissé échapper un set avant de rentrer pour de bon dans leur quinzaine australienne.

Son retour majeur n'aura duré que le temps d'un match dans la nuit de Melbourne.

Entrée veste dorée façon bomber et casque vissé sur les oreilles sur la Rod Laver Arena, Osaka l'a quittée après moins d'une heure et demie de match, dominée par Garcia 6-4, 7-6 (7/2), pour son retour en Grand Chelem après quinze mois hors circuit.

Avant sa grossesse, la Japonaise de 26 ans avait d'abord pris du champ avec le tennis pour le bien de sa santé mentale chancelante. La quadruple lauréate en Grand Chelem est revenue à la compétition début 2024 à Brisbane (Australie), où elle s'est inclinée à son deuxième match (contre Pliskova). L'Open d'Australie n'était que son deuxième tournoi.

Le Français Adrian Mannarino lors de son match du 1er tour contre le Suisse Stan Wawrinka le 15 janvier 2024 à Melbourne AFP

Au moment du tirage au sort, "je me suis sentie un peu malchanceuse pour être honnête, a avoué Garcia. Mais je joue aussi au tennis pour des matches comme ça, je sais que je m'en souviendrai dans de nombreuses années."

Medvedev à réaction

Si sa qualité de frappe comme son service restent redoutables, Osaka a manqué de régularité à l'échange, et de vivacité et de mobilité, pour inquiéter Garcia. La preuve: elle ne s'est procuré aucune balle de break tout au long du match.

Dans ce duel de cogneuses, la 19e joueuse mondiale et N.1 française a, elle, breaké pour mener 3 jeux à 2 dans le premier set. Puis elle a fait la différence au jeu décisif dans le second.

La tension était néanmoins à son comble pour Garcia. "J'étais tellement anxieuse, j'essayais juste de respirer", a-t-elle répondu, interrogée sur son plan de jeu. Sa prochaine adversaire sera la Polonaise Magdalena Frech (69e).

Pour son premier match en 2024, Medvedev a, lui, tiré profit des crampes qui ont assailli son premier adversaire, le jeune qualifié français Terence Atmane, et l'ont conduit à l'abandon en début de quatrième set.

Le Russe Daniil Medvedev, N.3 mondial, lors de sa victoire contre le Français Terence Atmane, au premier tour de l'Open d'Australie de tennis, le 15 janvier 2024 à Melbourne AFP

"Une overdose de stress": voilà comment Atmane (144e), qui disputait son premier match en Grand Chelem, a expliqué les crampes qui l'ont rattrapé alors qu'il rivalisait avec l'ex-N.1 mondial, finalement vainqueur en un peu plus de deux heures et demie (5-7, 6-2, 6-4, 1-0).

Mannarino version longue

"Ce n'était pas les conditions les plus difficiles que j'ai connues, mais depuis une semaine, il ne faisait pas vraiment chaud. Avec la tension, la chaleur, physiquement ce n'est pas facile. Je suis content d'avoir été le plus fort physiquement, ce n'était pas évident à un moment donné", raconte Medvedev.

La Japonaise Naomi Osaka au cours de son match du 1er tour de l'Open d'Australie contre la Française Caroline Garcia le 15 janvier 2024 à Melbourne AFP

Comme Medvedev, Tsitsipas a connu un faux départ avant de reprendre le contrôle face au Belge Zizou Bergs (129e), repêché de dernière minute, finalement dominé 5-7, 6-1, 6-1, 6-3.

N.4 mondiale et lauréate de son premier titre majeur à l'US Open 2023, Coco Gauff a remis avec succès les pieds en Grand Chelem, sans s'éterniser. Une heure pile et sa qualification pour le deuxième tour était acquise aux dépens de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (68e), éjectée 6-3, 6-0.

"Je me suis libérée et tout s'est mis en place", résume l'ado américaine.

Ons Jabeur (67 minutes) et Elina Svitolina (59 minutes) n'ont pas traîné non plus.

A 35 ans, Adrian Mannarino a étrenné son nouveau statut de membre du top 20 (19e) en se sortant du piège tendu par Stan Wawrinka, ex-N.3 mondial aujourd'hui 56e, en cinq sets 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0.

Comme son aîné, l'espoir Luca Van Assche (19 ans, 79e) a renversé l'invité australien James Duckworth 6-7 (2/7), 6-3, 3-6, 6-3, 6-3.

Le Grec Stefanos Tsitsipas contre le Belge Zizou Bergs au 1er tour de l'Open d'Australie le 15 janvier 2024 à Melbourne AFP

Les deux Français ont bataillé pendant plus de trois heures et demie sous le cagnard australien.

"Je ne m'attendais pas à ce que les conditions soient si difficiles, j'ai été un peu surpris par le soleil, la chaleur, c'était compliqué", avoue Mannarino, qu'on a vu s'asperger le crâne chauve de crème solaire et même ressentir quelques crampes.

La N.4 mondiale Coco Gauff, lors de sa victoire contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, au premier tour de l'Open d'Australie de tennis, le 15 janvier 2024 à Melbourne AFP

Gaël Monfils, Ugo Humbert, Hugo Gaston, Hugo Grenier et Varvara Gracheva se sont également qualifiés pour le deuxième tour.