Open d'Australie: Monfils réussit une entrée "solide"

Gaël Monfils (76e) a réussi une entrée convaincante à l'Open d'Australie en dominant l'Allemand Yannick Hanfmann (52e) en trois sets 6-4, 6-3, 7-5 au premier tour lundi.

Monfils avait perdu son seul match joué jusque-là en 2024, à Auckland face au Hongrois Fabian Marozsan, et s'était tordu une cheville au cours de la partie.

"Tennistiquement, je n'ai pas une confiance de fou", avait-il avoué en amont du Grand Chelem australien.

Bruyamment soutenu par une colonie française des Antipodes sur le court N.6, Monfils, bien aidé par sa quinzaine d'aces et sa quarantaine de coups gagnants (pour 22 fautes directes), a néanmoins contrôlé le match de bout en bout contre Hanfmann et s'est imposé en moins de deux heures et demie.

"C'est toujours bien de gagner en trois sets, j'ai fait un match solide, j'espérais rester le moins longtemps possible sur le court, c'est ce que j'ai réussi", a-t-il apprécié.

Au prochain tour, Monfils affrontera l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (32e), tombeur sans ménagement d'Andy Murray 6-4, 6-2, 6-2.