Open d'Australie: à Sabalenka la "perfection", Andreeva la sensation

Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du trophée, a traversé la première semaine de l'Open d'Australie en trombe, et le N.4 mondial Jannik Sinner a fait presque aussi vite.

Après deux premiers matches délicats, le N.1 mondial Novak Djokovic affronte l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (32e) sur la Rod Laver Arena.

. Sabalenka en bulldozer

Invitée à qualifier sa performance du jour, Sabalenka a osé le mot "perfection". En même temps, comment décrire autrement une victoire 6-0, 6-0 en 52 minutes au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, face à la 33e joueuse mondiale, l'Ukrainienne Lesia Tsurenko ?

En un mot, la N.2 mondiale et tenante du trophée est ébouriffante jusque-là à Melbourne: en trois matches, elle n'a laissé échapper que six jeux et a passé moins de trois heures sur le court. Au premier tour, 6-0, 6-1 (contre Seidel) en 53 minutes. Au deuxième tour, 6-3, 6-2 (contre Fruhvirtova) en 67 minutes. Au troisième, encore moins.

L'Italien Jannik Sinner contre l'Argentin Sebastian Baez au 3e tour de l'Open d'Australie le 19 janvier 2024 à Melbourne AFP

"J'espère continuer comme ça, ou même encore mieux", ambitionne Sabalenka, a minima dans le dernier carré des quatre levées du Grand Chelem en 2023.

En huitièmes de finale, la Bélarusse affrontera l'Américaine Amanda Anisimova, ex-21e mondiale retombée au-delà de la 400e place0, de retour à la compétition après avoir connu une période difficile.

Coco Gauff a pris exemple sur son aînée: 61 minutes lui ont suffi pour éliminer 6-0, 6-2 sa compatriote américaine Alycia Parks (82e) au troisième tour. Sa prochaine adversaire sera la Polonaise Magdalena Frech (69e).

La lauréate de l'US Open 2023 atteindra-t-elle son premier quart de finale à Melbourne ?

La Russe Mirra Andreeva contre la Française Diane Parry au 3e tour de l'Open d'Australie le 19 janvier 2024 à Melbourne AFP

. Andreeva, encore un exploit

Déjà dans le top 50 à 16 ans -- et aux portes du top 30 a minima après l'Open d'Australie --, Mirra Andreeva avait époustouflé en soufflant la N.6 mondiale Ons Jabeur 6-0, 6-2 au tour précédent.

Cette fois, l'ado russe aux longues boucles blondes a épaté en s'imposant au super tie-break 1-6, 6-1, 7-6 (10/5) après avoir été menée 5 jeux à 1 par la Française Diane Parry (72e) dans le troisième set et avoir écarté une balle de match (à 5-2 sur son service).

Voilà déjà la pépite russe, à la palette de jeu hyper variée, pour la deuxième fois de sa carrière naissante en huitièmes de finale en Grand Chelem. Rien d'extraordinaire à ses yeux.

"Franchement, je ne crois pas avoir fait quelque chose d'incroyable, estime Andreeva. J'ai juste essayé de gagner un match. De me battre. Un quatrième tour, c'est rien. Si je gagne un Grand Chelem, peut-être."

. Sinner avance masqué

Le Gre Stefanos Tsitsipas contre le Français Luca Van Assche au 3e tour de l'Open d'Australie le 19 janvier à Melbourne AFP

Systématiquement programmé à la mi-journée, loin des projecteurs des pretigieuses sessions de soirée, Jannik Sinner fait son petit bonhomme de chemin à Melbourne. Trois matches, trois victoires en trois sets, les deux dernières en moins de deux heures, 6-0, 6-1, 6-3 contre l'Argentin Sebastian Baez (29e) vendredi, et voilà le N.4 mondial en huitièmes de finale sans faire de bruit.

Pourtant le jeune Italien est bien un (le ?) des principaux outsiders du Grand Chelem australien, lui qui est le seul joueur à avoir enrayé la robotique Djokovic après Wimbledon et jusqu'à la fin de la saison 2023. A deux reprises même, au Masters (en phase de poules) et en Coupe Davis. Entretemps, il s'était incliné face au Serbe en finale du Masters.

"Je suis en confiance. J'ai fait une bonne préparation à l'intersaison. Je me sens bien sur le court en ce moment, à la fois concentré et relâché, explique Sinner. Voyons comment je vais gérer la situation quand le score sera serré ou quand je serai même mené."

Pour une place en quarts de finale, il affrontera le N.15 mondial Karen Khachanov.

L'Américaine Coco Gauffcontre sa compatriote Alycia Parks au 3e tour de l'Open d'Australie le 19 janvier 2024 à Melbourne AFP

Après avoir égaré un set en route aux deux premiers tours, Stefanos Tsitsipas, N.7 mondial et finaliste sortant, a accéléré aux dépens du jeune Français Luca Van Assche (79e), dominé 6-3, 6-0, 6-4. Il sera opposé au N.12 mondial Taylor Fritz en huitièmes de finale.