Ousmane Dembélé présente le trophée de la Ligue des champions à Roland-Garros

Grand artisan du sacre européen du Paris SG, Ousmane Dembélé a présenté lundi le trophée de la Ligue des champions au public de Roland-Garros, continuant les célébrations deux jours après la large victoire à Munich face à l'Inter Milan (5-0).

Sur le court Philippe-Chatrier, devant un public chauffé à blanc par la victoire de la Française Loïs Boisson (361e mondiale) contre l'Américaine Jessica Pegula (3e), l'attaquant du PSG a soulevé la coupe aux grandes oreilles et a été acclamé.

Déjà présent à Roland-Garros cette année pour le tirage au sort puis pour un match d'Ugo Humbert, Dembélé y est revenu en qualité de champion d'Europe et de meilleur joueur de la compétition.

L'international français de 28 ans a communié avec le public porte d'Auteuil en reprenant le chant "Ici c'est ? Paris!".

"Exceptionnel, c'était un moment magique à Munich, le public nous a poussés. On a fait une saison exceptionnelle, on a tout donné et on a été récompensés", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur son titre de meilleur joueur de la compétition, celui qui pourrait obtenir en fin d'année le Ballon d'Or a répondu: "Le plus important c'est le collectif, c'est grâce au collectif qu'on a ramené la première Ligue des champions (de l'histoire du PSG, NDLR) et c'est grâce à ça qu'on va continuer encore et encore pour pouvoir remporter le plus de titres possible."

Le Serbe Novak Djokovic et le Britannique Cameron Norrie ont ensuite commencé leur huitième de finale sur le Central, voisin du Parc des Princes.

Dimanche, Djokovic avait déjà assisté à la présentation du trophée au Parc, cerise sur le gâteau d'une journée de célébrations qui a vu les Parisiens parader sur les Champs-Elysées et être reçus à l'Elysée au lendemain de leur démonstration 5-0 contre l'Inter Milan.