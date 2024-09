Parade et concert géant: les JO de Paris s'offrent une "after" sur les Champs-Elysées

De la sueur, des cris, des larmes, du sport et des chansons tout un été. Mais il y en a encore ! Les Jeux de Paris remettent ça samedi et s'offrent une "after" sur les Champs-Elysées avec une parade des athlètes et un concert géant.

Les tribunes provisoires se démontent dans tout Paris, les désormais célèbres mascottes Phryges sont soldées, le metteur en scène Thomas Jolly est "en pleine descente" après avoir orchestré quatre cérémonies. Mais la fête olympique se prolonge.

"Même si on est peu fatigué, on est content d'y retourner", explique Thierry Reboul, directeur des cérémonies, la mine un peu chiffonnée. L'idée a plu car les 70.000 places gratuites à réserver se sont arrachées en une heure mercredi.

Plus de 4.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser l'événement, selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin.

Un périmètre de protection antiterroriste (Silt) interdit à toute personne non munie de billets, sauf exceptions (riverains, médecins, etc), va être mis en place autour de la zone du défilé, ainsi qu'un périmètre d'interdiction de la circulation motorisée, a précisé le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. "La circulation dans la zone de Paris-Ouest" sera "très compliquée demain (samedi)", a-t-il prévenu, en appelant à éviter le secteur.

Les commerces seront par ailleurs fermés sur l'avenue des Champs-Elysées, a-t-il précisé.

Trois cents athlètes

Les athlètes défileront sur le haut de l'avenue.

Une volontaire passant à côté d'une affiche des Jeux olympiques 2024 dans le village des athlètes le 18 juillet 2024 à Saint-Denis AFP

Celui qui a fait démarrer le compteur de médailles d'or pour la France avec le rugby à VII, Antoine Dupont, sera là, aux côtés du judoka Teddy Riner ou du nageur Léon Marchand, devenu l'une des stars de ces JO. Mais aussi l'escrimeuse Manon Apithy-Brunet ou encore la triathlète Cassandre Beaugrand.

Près de 300 sportifs, sur les quelque 800 membres des délégations olympiques et paralympiques, sont attendus sur les Champs.

Cette avenue mythique a souvent servi de lieu de célébration notamment pour l'équipe de France de football. Le dernier défilé en date, en 2018, avait d'ailleurs frustré des milliers de personnes lorsque les Bleus, champions du monde en Russie, avaient descendu à toute vitesse l'avenue en bus pour rejoindre l'Elysée.

Samedi, tout se tiendra en plein air - la météo prévoit des températures très fraîches, mais le beau fixe - y compris les remises de décorations aux médaillés, une tradition qui se déroule généralement à l'Elysée.

Le président de la République Emmanuel Macron et d'autres champions déjà distingués pourront décorer leurs pairs. Il sont 170 à être éligibles à la légion d'honneur ou l'ordre national du mérite.

"Best of des cérémonies"

Le logo des Jeux parapympiques près de la Tour Eiffel le 1er septembre 2024 à Paris AFP/Archives

Sur la place de l'Etoile sont aussi attendus des acteurs des JO, comme des agents publics, des volontaires, des membres du comité d'organisation (Cojo), entre 8.000 et 10.000 personnes au total. Les forces de sécurité intérieure, mobilisées en masse pendant tout l'été, seront là pour sécuriser cette ultime fête.

Pour le concert en soirée, une grande scène sera disposée autour de l'Arc de Triomphe.

Plusieurs artistes qui ont marqué les cérémonies d'ouverture et de clôture seront de la partie, comme Marc Cerrone, les chanteurs Chris (Christine and the Queens) et Lucky Love, le duo Amadou et Mariam, ou encore la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel, qui avait chanté la Marseillaise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet.

Il y aura un "best of des cérémonies", avec des images projetées sur le monument, a précisé Thierry Reboul. Et la soirée se finira par un "DJ set" de 23h00 à minuit.

France Télévisions retransmettra la parade et le concert et TF1 fera une émission spéciale.

Une fois la bande-son éteinte, il sera temps pour les organisateurs pendant plusieurs semaines de se pencher sur les dernières factures et les comptes.

Le Cojo a d'ailleurs précisé que le coût de cette parade-concert, dont le principe avait été annoncé par le président de la République pendant les JO, serait partagé entre les différents acteurs des Jeux et les partenaires.

Fin 2023, la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, avait annoncé le principe d'une loi comprenant des mesures sur l'héritage des JO, dont une partie pouvait s'inspirer d'un rapport fait par l'ex-ministre des Sports Marie-George Buffet et Stéphane Diagana en décembre 2023.