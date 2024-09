Paralympiques: le Français Jules Ribstein remporte un titre en triathlon

Le Français Jules Ribstein a remporté lundi la médaille d'or en para-triathlon dans la catégorie PTS2, réservée aux handicaps physiques sévères, première récompense tricolore dans une discipline qui devrait gonfler le compteur de médailles.

Jules Ribstein, 37 ans, a bouclé l'épreuve en 1 heure 05 minutes 47 secondes, avec près de deux minutes d'avance sur ses adversaires américains, Mohamed Lahna et Mark Barr, deuxième et troisième.

"Cela fait tellement d'années que je pense à ce moment et que je fais tout pour ce moment, donc j'ai encore du mal à réaliser", a-t-il commenté auprès de journalistes peu après avoir franchi la ligne d'arrivée.

"Je suis super content..., je suis relâché aussi, parce que la tension était à son comble depuis des mois, des semaines et ces quelques derniers jours", a-t-il ajouté.

Comme pour les Jeux olympiques, le para-triathlon comportait une partie natation dans la Seine, suivie de cyclisme et de course à pied dans les rues de Paris. Les épreuves, qui ont été décalées d'une journée à cause de la mauvaise qualité de la Seine, ont toutes lieu ce lundi.

Quadruple champion du monde en titre dans la catégorie PTS2, Jules Ribstein, faisait figure de favori.

L'Alsacien, qui a été amputé de la jambe gauche après un accident de moto en 2008, participait pour la première fois à une édition des Jeux paralympiques.

La France a de nombreuses chances de médailles dans les 11 épreuves de para-triathlon. D'autres catégories vont s'élancer à partir de 12H00, dont celle dans laquelle concourt Alexis Hanquinquant (PTS4), le porte-drapeau de la délégation française, invaincu depuis 2019.

Dans ces Jeux paralympiques, la France totalise pour l'heure 28 médailles, dont 7 en or.