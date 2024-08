Paris 2024 : Hugues Fabrice Zango, du doctorat aux Jeux

Champion du monde du triple saut et docteur en génie électrique, Hugues Fabrice Zango allie l'excellence dans le sport et dans la recherche mais n'a qu'un seul but : devenir le premier athlète burkinabè à gagner l'or olympique, à Paris. Ce 7 août, à Saint-Denis, il s'est qualifié juste derrière l'Espagnol Diaz, avec un saut de 7.16 mètres.