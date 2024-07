Paris 2024 : Imane Khelif, au nom de l'Algérie

Le sourire est une lumière à la porte de la maison, il signifie qu'il y a une âme à l'intérieur. Ce visage lumineux est celui d’Imane Khelif. Sur l'écusson de son débardeur, elle arbore avec fierté le drapeau de l'Algérie. Des couleurs que cette boxeuse a déjà portées haut dans les compétitions internationales.

La native de Tiaret est une athlète respectée dans le milieu de la boxe, une prétendante aux plus grands titres. Aux JO de Tokyo en 2021, dans sa catégorie des moins de 66 kg, elle échoue au pied du podium. Un an plus tard, à Istanbul, c'est avec la médaille d'argent et le titre de vice-championne du monde qu'elle repart. Très logiquement, après cette compétition, elle promet une médaille aux Jeux de Paris, de préférence en or.

Imane Khelif vient de vaincre son adversaire la Turque Mariem Homrani Ep Zayani lors des combats préliminaires des JO de Tokyo, le 30 juillet 2021. © AP Photo/Frank Franklin II

Le parcours d'une athlète n'est jamais linéaire. Les blessures, les bleus à l'âme égratignent les plans les mieux instruits. Lorsqu'elle se présente aux Mondiaux à New Delhi, en 2023, Imane Khelif vise naturellement le titre. Sa vie bascule brusquement dans l'insondable juste avant la finale. L'association internationale de boxe (IBA) disqualifie l'Algérienne. Dans la discipline, les tests ADN sont obligatoires. Ce jour-là, les résultats révèlent la présence de chromosomes XY, trop de testostérone.

Imane Khelif lors des combats préliminiares aux JO de Tokyo, le 30 juillet 2021. © AP Photo/Themba Hadeb

Les êtres humains comptent chacun 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels. Alors que les personnes de sexe féminin portent deux chromosomes sexuels X, les personnes de sexe masculin portent un chromosome X et un chromosome Y.

Lors des quarts de finale, Imane Khelif affronte l'Irlandaise Kellie Anne Harrington, de dos en rouge, aux JO de Tokyo, le 3 août 2021. © AP Photo/Themba Hadeb

Imane Khelif est exclue, comme une autre boxeuse Taïwanaise. Umar Kremlev, le Président de l'IBA (International Boxing Federation), affirme alors qu'il s'agit d'un choix d'équité pour éviter de “tromper d’autres athlètes féminines en prétendant être des femmes”. Des déclarations mal maitrisées. L'Algérienne subit depuis plusieurs mois une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Des internautes la qualifient de transgenre. Comme d'autres athlètes, Imane Khelif est hyperandrogène. Elle produit de manière excessive des hormones mâles.

La question de sa participation aux JO a fait l'objet, là encore, de messages tendancieux sur les réseaux sociaux. Mardi 30 juillet, le Comité international olympique (CIO), a autorisé 2 boxeuses, sans citer leur nom, à participer à la compétition de boxe de Paris 2024. "Ce sont des femmes dans leur sport, et il est établi dans ce cas que ce sont des femmes". "Toutes les compétitrices qui participent aux JO, suivent, respectent les règles d'éligibilité". La fédération internationale de boxe, qui a disqualifié Imane Khelif, n'est plus reconnue depuis juin 2023 par le CIO. Une autre instance organise l'évènement à Paris.

Imane Khelif contre l'Irlandaise Kellie Anne Harrington lors des quarts de finale aux JO de Tokyo, le 3 août 2021. © AP Photo/Frank Franklin II

La boxeuse algérienne débutera le tournoi olympique, jeudi 1 août, contre l'italienne Angela Carini. Depuis plusieurs heures, c'est encore une fois un déferlement de messages malveillants. Le vice-président du Conseil des ministres italien, Matteo Salvini, a posté sur X "La boxeuse trans algérienne - interdite des championnats du monde de boxe - peut participer aux JO et affrontera notre Angela Carini. Une athlète mexicaine qui l'avait affrontée a déclaré : ses coups m'ont fait très mal, je ne me suis jamais sentie aussi mal durant toute ma carrière de boxe, même quand j'avais des adversaires homme. Une gifle à l'éthique du sport et à la crédibilité des Jeux Olympiques."

Des propos inacceptables pour un homme d'État. Le ministre algérien de la jeunesse et des sports a condamné fermement toutes les attaques dont Imane Khelif est victime. Il affirme "Imane Khelif est notre fille, notre sœur et notre championne… Elle est une ligne rouge".