Paris-Nice déjà sous le joug de Visma, avec Jorgenson et Vingegaard

Visma-Lease a bike a déjà pris une option sur la victoire finale dans Paris-Nice en installant Matteo Jorgenson et Jonas Vingegaard aux deux premières places du classement général après avoir survolé le contre-la-montre par équipes, mardi à Nevers.

Ce premier grand rendez-vous pour les leaders pourrait s'avérer être aussi déjà le point de bascule de cette 83e édition tellement les frelons ont fait le vide derrière eux avec leurs deux leaders terminant roue dans roue.

Sur 28,4 km, entre le circuit de Magny-Cours, envahi par des dizaines de collégiens, et la cité ducale, la formation néerlandaise a mis 15 secondes dans la vue aux Jayco-AlUla de Ben O'Connor et 25 secondes aux Red Bull-Bora Hansgrohe d'Alexandr Vlasov.

Ils ont surtout relégué à 42 secondes l'équipe UAE dont l'un des trois co-leaders au départ, le Français Pavel Sivakov, a même concédé encore plus de temps en lâchant prise à neuf kilomètres de l'arrivée.

"J'étais malade avant de venir, j'espérais avoir récupéré, mais j'ai eu ma réponse aujourd'hui. Ca ne s'est pas bien passé du tout", a constaté Sivakov.

Après seulement trois étapes, la hiérarchie de ce Paris-Nice est déjà bien établie, avant même la première arrivée au sommet mercredi dans la station de ski de la Loge des Gardes et le week-end final autour de Nice.

"On a frôlé la perfection aujourd'hui. C'est prometteur. On est déjà dans une très bonne position au général", a réagi Vingegaard.

Le Danois Jonas Vingeggard (g) au milieu de l'équipe Visma-Lease a Bike pendant le contre-la-montre par équipes de Paris-Nice le 11 mars 2025 entre Nevers et le circuit de Magny-Cours AFP

"Match nul"

Retrouvant le maillot jaune, Jorgenson, vainqueur sortant, devance le Danois de six secondes. Derrière, O'Connor et son coéquipier Michael Matthews pointent à 21 secondes et Joao Almeida, principal leader d'UAE, à 48 secondes, un écart significatif sur une épreuve se jouant souvent sur un rien.

"On ne s'attendait pas à creuser de tels écarts, c'est un excellente journée", s'est félicité le directeur sportif Grischa Niermann.

"C'est un grand soulagement car c'était la journée la plus stressante de la semaine. On a fait quasiment un sans-faute", a souligné Jorgenson, qui s'était révélé avec sa victoire l'an dernier à Nice, où l'Américain réside.

Après cette démonstration, le principal axe narratif pour le reste de la semaine risque de se résumer à déterminer qui de Jorgenson ou de Vingegaard est le plus fort sur ce Paris-Nice et comment leur équipe va gérer ce duopole.

Mardi, Jorgenson a paru très fort, ce qu'il a confirmé, sans vouloir s'aventurer plus loin en terrain glissant. "On est dans la même équipe, ok ?", a-t-il lâché en souriant.

"Match nul pour l'instant, je dirais", a estimé Vingegaard, jugeant "très difficile" de trancher le débat sur la seule foi du chrono où leurs coéquipiers comme Victor Campenaerts ont abattu un travail énorme.

Jorgenson a déjà promis qu'il allait se mettre au service de Vingegaard, "bien plus fort", lors du prochain Tour de France. Mais sur la "Course au soleil", ils partagent le statut de leader.

Les deux hommes assurent qu'il n'y aura pas de conflit dans les prochains jours. "On est toujours co-leaders et c'est un luxe", a insisté l'Américain.

Mais pour Visma, la situation réveille le souvenir de la Vuelta 2023 où la prise inattendue du maillot de leader par Sepp Kuss, simple équipier de Vingegaard et Primoz Roglic au départ, avait créé des remous avant que le patron de l'équipe, Richard Plugge, ne tranche en faveur de Kuss.

La formation Jayco Alula's au cours du contre-la-montre par équipes de Paris-Nice le 11 mars 2025 entre Nevers et Magny-Cours AFP

"Avoir deux coureurs aussi bien placés nous donne plus de latitude pour jouer et peut-être courir de manière plus défensive, a assuré Niermann. On a l'habitude de gérer une telle situation. Les deux étaient d'accord pour être co-leaders ici avant de venir. Je ne vois aucun problème."