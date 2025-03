Paris-Nice: Storer pousse les actions de Tudor à Auron

L'Australien Michael Storer (Tudor), vainqueur de la 7e étape de Paris-Nice, entre Nice et Auron, le 15 mars 2025

Escorté par un Julian Alaphilippe sacrificiel, l'Australien Michael Storer a remporté l'étape reine de Paris-Nice samedi sous la neige à Auron, de quoi pousser les actions de son équipe Tudor en vue du prochain Tour de France.

Raccourcie d'une trentaine de kilomètres et privée du col de la Colmiane à cause des conditions météo une nouvelle fois atroces, cette septième étape n'a pas eu d'impact sur le classement général.

Le maillot jaune est plus que jamais sur les épaules de l'Américain Matteo Jorgenson qui file vers une deuxième victoire de suite dimanche à Paris-Nice.

D'autant qu'il a perdu sans doute son rival le plus dangereux, le Danois Mattias Skjelmose, qui a dû abandonner après avoir violemment heurté un îlot central sous une pluie battante.

"Paris-Nice n'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Mais je suis optimiste", a déclaré Jorgenson.

L'Allemand Florian Lipowitz, qui pointe à 37 secondes du leader de Visma après avoir gratté trois secondes au sommet à Auron, garde un petit espoir de tout renverser. Mais la force tranquille affichée par Jorgenson tout au long d'une semaine pourtant très agitée ne laisse que peu de place au doute, alors que le soleil devrait être enfin de la partie dimanche.

Samedi, la météo a une nouvelle fois été épouvantable et, après avoir été douché par une pluie glaciale dans la vallée, c'est sous la neige que Storer a levé les bras à Auron, dernier survivant d'une échappée de quinze coureurs.

L'espoir du Tour de France

"C'est super sympa de renouer avec la victoire, si seulement il faisait moins froid", a commenté le double vainqueur d'étape sur la Vuelta 2021, claquant littéralement des dents et tremblant de tous ses membres dans la zone protocolaire.

"Cerise sur la gâteau" pour l'Australien de 28 ans, il remonte à la quatrième place du classement général, à 2:25 de Jorgenson.

A peine franchi la ligne, il a tenu à remercier son coéquipier Julian Alaphilippe qui s'est sacrifié pour lui dans la vallée avant de s'écarter dès le pied de la montée finale pour souffler dans ses mains gelées.

"Julian sent la course comme personne, il a saisi l'opportunité quand l'échappée s'est formée, et ensuite il a été super précieux", a souligné Storer.

L'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike) a conservé son maillot jaune de leader après la 7e étape de Paris-Nice, entre Nice et Auron, le 15 mars 2025 AFP

Cette victoire tombe à pic pour l'équipe Tudor alors que les invitations pour le Tour de France doivent être distribuées d'ici à la fin du mois.

Comme le Giro et la Vuelta, le Tour a demandé une dérogation à l'UCI pour aligner 23 équipes au lieu de 22 cette année, ce qui permettrait aux organisateurs d'offrir une troisième wild-card.

L'UCI devrait se prononcer le 26 mars et un bon Paris-Nice ne peut pas faire de mal pour Tudor, formation suisse de deuxième division, même si le recrutement d'Alaphilippe, le chouchou du public français, a déjà fortement renforcé son acte de candidature.

En attendant, il s'agit déjà de survivre à ce Paris-Nice apocalyptique, résumé ainsi par le grimpeur français Warren Barguil samedi au départ de l'étape: "j'espère juste ne pas sortir d'ici malade, ce sera déjà une bonne chose."