Paris-Roubaix: la chicane avant la trouée d'Arenberg validée

Il y aura bien dimanche à Paris-Roubaix une chicane à l'entrée de la célèbre trouée d'Arenberg pour freiner le peloton et éviter les chutes, a annoncé Thierry Gouvenou le directeur de la course, mercredi à l'AFP.

"On a reçu le feu vert de la préfecture pour valider le dispositif prévu", a-t-il indiqué.

Après le passage de la voie ferrée, juste avant le secteur pavé, les coureurs vont ainsi "contourner l'îlot pour aborder la trouée à une vitesse d'environ 25 km/h", contre plus du double habituellement, a ajouté M. Gouvenou.

"Dans le long terme on va réfléchir à un dispositif plus fluide mais vu le délai imparti c'était la meilleure solution", a-t-il encore précisé.

Cette chicane, juste à l'entrée de cet endroit stratégique et légendaire de la Reine des classiques, répond à une demande du syndicat des coureurs après la chute terrible mercredi dans A travers la Flandre. Plusieurs coureurs sont lourdement tombés, dont le Belge Wout van Aert, victime de multiples fractures à une clavicule, à sept côtes et au sternum.

"En ce moment les coureurs sont sacrément traumatisés, avait souligné M. Gouvenou mardi lors de la reconnaissance des pavés. "Je leur ai écrit que ça (la chicane) pouvait poser des soucis, notamment parce qu'il y aurait un coup de frein plus important. On m'a répondu: on préfère freiner fort au risque de chuter sur du goudron plutôt que d'entrer dans la trouée d'Arenberg à 65 km/h."

Longue de 2.300 mètres, la trouée d'Arenberg, site strictement protégé et interdit aux véhicules, est un haut-lieu de Paris-Roubaix, où de nombreux coureurs ont perdu toutes leurs illusions sur une chute par le passé.