Paris-Roubaix: Van der Poel maître des pavés devant un Pogacar bluffant

Maître des pavés, Mathieu van der Poel a remporté son troisième Paris-Roubaix consécutif dimanche devant un Tadej Pogacar bluffant deuxième, malgré une chute, pour sa première incursion dans l'Enfer du Nord.

Attendue avec impatience, la 122e édition de la Reine des classiques a tenu ses promesses et offert tous les ingrédients de l'ancestrale dramaturgie qui font sa réputation, avec des chutes, des crevaisons et un nouveau combat épique entre les deux meilleurs coureurs de classiques de leur génération.

Il restera seulement la frustration de la chute de Pogacar, un tout-droit à 37 km de l'arrivée dans le secteur pavé de Pont-Thibault, qui a avorté le mano a mano exclusif engagé par les deux hommes depuis une dizaine de kilomètres, loin devant tous les autres.

Tadej Pogacar (g) et Mathieu van der Poel après l'arrivée de Paris-Roubaix, le 13 avril 2025 à Roubaix POOL/AFP

"C'est dommage car sinon je pense qu'on serait arrivés tous les deux ensemble dans le vélodrome pour disputer la victoire au sprint", a réagi Van der Poel qui s'est imposé en solitaire avec 1:18 d'avance sur son rival slovène, alors que Mads Pedersen a pris la troisième place, à 2:11 du vainqueur.

Le petit-fils de Raymond Poulidor devient, à 30 ans, le troisième coureur de l'histoire seulement à gagner trois années de suite dans l'Enfer du Nord après le Français Octave Lapize entre 1909 et 1911 et l'Italien Francesco Moser entre 1978 et 1980.

"Cette victoire signifie énormément pour moi, c'est une course tellement dure. C'est juste trop bête que Tadej ait fait cette erreur", a répété le leader d'Alpecin qui compte désormais huit Monuments à son palmarès, revenant à hauteur de Pogacar.

"J'ai suivi les motos..."

Mathieu van der Poel dans Paris-Roubaix le 13 avril 2025 AFP

La chute de Pogacar, qui a abordé un virage à droite avec beaucoup trop de vitesse dans une course qu'il découvrait, a de fait mis un coup d'arrêt brutal à un duel qui promettait de se régler au couteau dans le vélodrome André Pétrieux.

Van der Poel et Pogacar avaient fait l'écrémage dans les cent derniers kilomètres pour éliminer un par un leurs plus sérieux concurrents, Filippo Ganna, rapidement, puis Wout Van Aert et enfin Mads Pedersen, sur crevaison dans le secteur de Tilloy.

Le sprinteur belge Jasper Philipsen, coéquipier de Van der Poel, a accompagné les deux hommes pendant un petit moment avant de céder lui aussi à 46 km de l'arrivée sur une accélération de son leader, relayée par Pogacar qui paraissait alors très fort après avoir donné des signes de fatigue à la mi-course.

Les deux ogres se sont alors retrouvés seuls. Jusqu'au point de bascule de la chute de Pogacar. "J'ai suivi les motos mais je suis arrivé beaucoup trop vite dans le virage, j'ai freiné mais c'était trop tard", a-t-il expliqué.

Tadej Pogacar lors de Paris-Roubaix, le 13 avril 2025 AFP

Repartant avec un nouveau vélo et un déficit 20 secondes, le champion du monde s'est lancé dans une course-poursuite effrénée. L'écart est redescendu un instant à 12 secondes. Mais le Néerlandais, plus technique sur des pavés qu'il maîtrise à la perfection, a réussi à reprendre le dessus, profitant d'un nouveau changement de vélo de Pogacar pour prendre le large.

"Mon frein avant frottait contre la roue et ça m'a pris la tête, j'ai changé de vélo encore, et après j'ai explosé", a commenté Pogacar qui, au bout du rouleau dans les derniers kilomètres, a sauvé sa deuxième place au courage.

La belle pour Van der Poel

Van der Poel, lui, n'avait pas les écarts car sa radio ne marchait pas mais il ne s'est jamais retourné, malgré une dernière frayeur sur crevaison, l'obligeant lui aussi à changer de vélo.

Mathieu van der Poel franchit en vainqueur la ligne d'arrivée de Paris-Roubaix, le 13 avril 2025 à Roubaix AFP

"Mais c'était dur, surtout dans les deux derniers secteurs pavés où on avait vent de face", a commenté MVDP après avoir franchi la ligne avec trois doigts levés.

Après Milan-Sanremo, qu'il a remporté pour la deuxième fois en mars, et le Tour des Flandres, où Pogacar a pris sa revanche dimanche dernier, le Néerlandais a donc remporté la belle pour enrichir un peu plus un palmarès déjà fabuleux.

Pogacar, qui a bouclé le tour du vélodrome avec un grand sourire, s'est lui dit "heureux" de sa deuxième place, un énorme exploit en soi tellement son gabarit de grimpeur est a priori incompatible avec l'Enfer du Nord.

"Je pense qu'il aura envie de revenir, cette deuxième place lui laisse quand même un goût d'inachevé", a commenté son coéquipier Florian Vermeersch, deuxième en 2021 et encore cinquième dimanche, battu au sprint par Pedersen et Wout Van Aert.

"On verra, a déclaré Pogacar. J'ai encore beaucoup d'objectifs cette saison et je n'ai pas envie de penser déjà à l'année prochaine. Mais j’ai pris du plaisir dans cette course. L'ambiance était fantastique."