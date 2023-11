Patinage artistique: Siao Him Fa s'impose devant Malinin au Grand Prix de France

Adam Siao Him Fa à Angers le 4 novembre 2023

Le patineur français Adam Siao Him Fa a conservé son titre au Grand Prix de France en s'imposant devant l'espoir américain Ilia Malinin samedi à Angers lors de la troisième manche de la saison des Grand Prix.

Siao Him Fa, deuxième derrière Malinin à l'issue du programme court, a obtenu un total de 306,78 points après le programme libre et devance sur le podium Malinin (304,68 points) et le Japonais Yuma Kagiyama, vice-champion olympique (273,14 points).

Après avoir franchi pour la première fois les 100 points en compétition internationale lors du programme court vendredi (101,07 points), Siao Him Fa a réalisé la meilleure performance en programme libre (205,71 points), en costume fleuri avec une ouverture au son d'une composition de Max Richter réarrangée.

"Je ne réalise toujours pas ce qui s'est passé. Pendant un moment j'ai complètement oublié la compétition", a réagi après la compétition Siao Him Fa. "J'étais détendu et je n’ai pas vu le programme passer, c'est allé tellement vite. Je suis passé par pleins d'émotions, je me suis beaucoup amusé, c'était génial".

"C'était incroyable de le voir (Adam) réussir malgré toute la pression qu'il y avait sur lui", a salué de son côté Malinin.