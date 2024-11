Patinage artistique: Siao Him Fa survole le libre et emporte le Grand Prix de France

Le Français Adam Siao Him lors de son programme libre au Grand Prix de France à Angers, le 2 novembre 2024

Seulement 8e après le programme court, vendredi, au cours duquel il était tombé à deux reprises, le patineur français Adam Siao Him Fa a survolé le libre et remporté son 3e Grand Prix de France de patinage artistique de suite, à Angers, samedi.

Dans sa combinaison couleur de terre et sur la musique du film "Dune", Siao Him Fa n'a, de son propre aveu, pas rendu une copie absolument parfaite.

Mais le niveau élevé de difficulté de son programme et son interprétation très vivante rendant bien le souffle épique du roman de science-fiction, ont conquis les juges.

Crédité de 171,68 points, il a ensuite vu tous les patineurs qui le devançaient finir loin de lui.

Les deux premiers du court, l'Estonien Aleksandr Selevko et le Chinois Jin Boyang, victimes de chutes rédhibitoires, n'ont même pris respectivement que la 7e et la 11e place du libre, laissant le champ libre au Français.

Avec 246,58 points au total, Siao Him Fa a devancé le Japonais Koshiro Shimada (233,84 pts) et l'Américain Andrew Torgashev (233,64), qui étaient 5e et 4e après le court.