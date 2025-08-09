Patinage: l'Américain Chen ne défendra pas son titre aux JO de Milan-Cortina

Le
09 Aoû. 2025 à 20h09 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Reigning Olympic men's figure skating champion Nathan Chen says he will not defend his title at next year's Winter Olympics in Italy

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives
MATTHEW STOCKMAN
L'Américain Nathan Chen, champion olympique de patinage artistique, n'ira pas défendre sa médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 en Italie, a-t-il annoncé.

Dans une interview publiée samedi par le Los Angeles Times, Chen a indiqué qu'il préférait poursuivre ses études de médecine plutôt que de reprendre la compétition.

"Je veux voir qu'elle est la meilleure approche pour moi", a-t-il confié au journal, "et franchement, à ce moment de ma vie, j'ai déjà réussi assez de choses en patinage pour être satisfait de ma carrière".

Outre sa médaille d'or obtenue aux JO de Pékin en 2022, Chen, 26 ans, a également été trois fois champion du monde (2018, 2019 et 2021) et six fois consécutivement champion des États-Unis de 2017 à 2022. Il est connu sous le surnom de "Quad King" (roi du quadruple saut) en raison de sa prédilection pour cette figure.

Diplômé de la prestigieuse université de Yale l'an dernier, il veut y poursuivre sa formation médicale en cardiologie et en oncologie. "Être docteur, c'est aider les gens et c'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement ressenti en tant qu'athlète", a-t-il souligné

Sport
ÉTATS-UNIS

