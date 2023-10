Pays-Bas: le gardien victime d'un malaise a passé une "bonne nuit", rassure son club

Le gardien du club RKC Waalwijk, Etienne Vaessen, victime d'un malaise après un choc lors d'une rencontre de championnat des Pays-Bas contre l'Ajax samedi soir, a passé une "bonne nuit", a rassuré son club au lendemain de l'incident.

Alors qu'il restait quelques minutes à disputer et que l'Ajax Amsterdam menait 3-2, Etienne Vaessen est resté au sol, inconscient selon les images TV, après un choc avec l'attaquant de l'Ajax Brian Brobbey. Le match a alors été arrêté et le gardien a dû être réanimé sur le terrain.

"Nous pouvons signaler que notre gardien Etienne Vaessen a passé une bonne nuit et poursuit sa convalescence", a indiqué le club du sud des Pays-Bas dans un communiqué.

"Pour Etienne, il est important pour l'instant de pouvoir récupérer sereinement dans les heures et les jours à venir", a-t-il poursuivi.

"Nous aimerions donc vous demander de lui donner, ainsi qu'à sa famille, du temps et du repos pour cela", a ajouté le club qui espère "le revoir bientôt".

Plusieurs joueurs ont été pris de panique à la suite du malaise, tandis que des stadiers ont rapidement tendu des couvertures autour du gardien occupé à se faire soigner par les médecins des deux clubs.

Les joueurs, certains en larmes, ont également formé un cordon autour de Vaessen.

Le gardien a ensuite été évacué sur une civière. Selon l'agence de presse néerlandaise ANP, il a pu être réanimé sur le terrain avant d'être transporté à l'hôpital, où des tests ont été effectués.

Le directeur général Frank van Mosselveld a indiqué dans la soirée que Vaessen ne semblait pas souffrir de problèmes cardiaques, ont rapporté les médias néerlandais.

Il a souligné que la réanimation a été effectuée immédiatement car la Fédération de football néerlandaise KNVB a renforcé le protocole à la suite d'un drame en 2017.

L'ex-grand espoir de l'Ajax Abdelhak Nouri avait été victime d'un malaise cardiaque pendant un match de préparation entre l'Ajax Amsterdam et le Werder Brême et souffre depuis de lésions cérébrales graves et permanentes.