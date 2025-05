Plau-offs NBA: les Timberwolves dominent les Warriors pour égaliser 1 à 1

Les Minnesota Timberwolves ont profité jeudi de l'absence sur blessure de Stephen Curry pour dominer nettement les Golden State Warriors 117-93 et égaliser 1 à 1 dans leur demi-finale de la conférence Ouest des plays-offs NBA.

Surpris mardi sur leur propre parquet lors du match 1, les Timberwolves surmotivés ont toujours contrôlé la partie jeudi.

Julius Randle a terminé meilleur marqueur de Minnesota avec 24 points mais également 11 passes et 7 rebonds, bien épaulé par Anthony Edwards qui a inscrit 20 points et pris 9 rebonds.

Sur le banc au coup d'envoi, Nickeil Alexander-Walker n'a pas été en reste avec 20 points, dont quatre paniers primés.

Côté Golden State, le meilleur marqueur est lui aussi venu du banc: Jonathan Kuminga a marqué 18 points, mieux que le titulaire Jimmy Butler (17 pts).

D'ailleurs, Anthony Edwards a estimé que c'est la défense des Timberwolves, bien meilleure que mardi, qui avait fait la différence dans ce match 2.

"Nous avons regardé le match 1 en vidéo hier (mercredi) et nous avons remarqué que ce n'est pas parce que nous avions manqué nos tirs, mais à cause de notre manque d'effort et d'intensité en défense que nous avions perdu", a-t-il expliqué.

"Donc nous savions ce que nous devions faire ce soir (jeudi), a-t-il ajouté.

L'absence de Curry, qui s'est blessé aux ischio-jambiers mardi et devrait être dans l'incapacité de jouer au moins une semaine, a certainement pesé lourd pour les Warriors qui ont couru derrière le score toute la partie.

Enseignements

Jimmy Butler (d) face à Rudy Gobert lors du match 2 du deuxième tour des play-offs NBA entre les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves, le 8 mai 2025 à Minneapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Minnesota s'est ainsi rapidement détaché 25-7 et, malgré une alerte lorsque Edwards est sorti boitant en raison d'une douleur à la cheville dans le deuxième quart-temps, les Timberwolves ont atteint la mi-temps avec une confortable avance (56-39).

Edwards a retrouvé sa place dès le début du troisième quart-temps, mais c'est Golden State qui s'est montré le plus efficace.

Tirés par Butler et Kuminga, auteurs de huit points chacun, les Californiens ont réduit leur retard à 7 points (62-55) alors qu'il restait sept minutes à jouer dans le troisième quart-temps.

Mais les Timberwolves se sont alors repris et ont infligé un 20-5 à leurs adversaires pour mener de 20 longueurs (85-65) à l'entame du dernier quart-temps.

Privés de leur arme fatale à trois points Stephen Curry, les Warriors n'ont plus jamais semblé en capacité de revenir dans la partie, au point qu'en signe de reddition, leur entraîneur Steve Kerr a fait sortir ses titulaires quatre minutes avant la fin du match.

Seul point positif de la soirée pour le coach, il estime que son équipe a compris comment jouer sans sa star alors que les deux prochains matchs de la série se joueront à domicile à San Francisco samedi et lundi.

"Nous cherchons ce que nous pouvons faire dans cette série en l'absence de Steph. C'est pourquoi nous avons donné leur chance à de nombreux joueurs", a-t-il expliqué.

"Je pense que nous avons montré un très bel état d'esprit pour réduire l'écart à 7 points, même si nous avons soudain perdu le fil", a-t-il souligné.

"Mais nous avons beaucoup appris et je pense que ce match va nous aider à trouver un moyen d'avancer", a-t-il conclu.