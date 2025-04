Play-offs NBA: Boston et Cleveland mènent 2-0, Houston recolle à Golden State

Les Celtics ont enchaîné une deuxième victoire dans la douleur face au Magic, Cleveland a résisté à un retour du Heat pour mener 2-0 et Houston a égalisé à 1-1 contre Golden State au premier tour des play-offs NBA mercredi.

. Boston au courage sans Tatum

Privés de leur star Jayson Tatum, blessé au poignet droit lors du premier match, les Celtics champions en titre ont prouvé leur robustesse en s'imposant 109-100 face au Magic, prenant une avance de 2-0 dans la série au meilleur des sept manches.

Jaylen Brown a été étincelant avec 36 points, dont un impressionnant 5 sur 7 à trois points. Kristaps Porzingis a apporté 20 points et 10 rebonds, malgré une blessure au front après avoir reçu un coup de coude de Goga Bitadze. Le Letton a quitté brièvement le terrain pour se faire poser cinq points de suture, avant de revenir, le front bandé.

"C'était un match dur, physique. Rien n'a été facile des deux côtés. Chaque rebond est une guerre et ça risque d'être comme ça pour le reste de la série", a déclaré Porzingis, qui a comparé ce match à un combat de catch: "j'aime mes moments WWE, c'est sûr, ça arrive (...) et je savais que le public allait suivre, c'est cool".

"On ne va laisser personne nous intimider. (...) On s'attend à ce que les équipes fassent ce genre de choses pour nous provoquer, mais on ne va pas se laisser faire. On va leur rendre coup pour coup", a-t-il continué.

Boston menait 81-71 à l'entrée du dernier quart-temps et n'a jamais laissé Orlando revenir à moins de cinq points.

. Mitchell porte Cleveland

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) lors du match 2 de play-offs contre le Miami Heat à la Rocket Arena de Cleveland le 23 avril 2025. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Cleveland Cavaliers ont résisté à un retour impressionnant du Heat pour l'emporter 121-112 à domicile, prenant eux aussi une avance de 2-0 dans la série. Donovan Mitchell a inscrit 30 points, dont 17 dans le dernier quart-temps.

"C'était une de ces situations où une superstar prend le contrôle du match", a expliqué le coach des Cavs, Kenny Atkinson. "Il a rentré des tirs incroyables."

Miami, mené 53-34 au deuxième quart-temps, est revenu à 101-99 à 4:25 de la fin grâce à un run de 11-1, mais n'a pu contenir Mitchell dans le money time.

"Je voulais juste trouver mon rythme. Mon rôle est de mener chaque soir, peu importe la manière. Ce soir, c'était en marquant", a-t-il déclaré.

Tyler Herro a inscrit 33 points pour Miami, en vain. Garland (21 pts) et Mobley (20 pts) ont soutenu Mitchell côté Cleveland.

. Les Rockets décollent

Stephen Curry (Golden State Warriors) marqué en défense par les Houston Rockets, en match 2 de play-offs NBA le 23 avril 2025 au Toyota Center de Houston, Texas. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

À Houston, les Rockets ont dominé les Warriors 109-94 pour revenir à 1-1 dans leur série. Jalen Green a été inarrêtable avec 38 points, tandis qu'Alperen Sengun a ajouté 17 points et 16 rebonds.

Golden State a perdu Jimmy Butler, victime d'une contusion au bassin après une chute violente causée par une faute d'Amen Thompson. Une IRM prévue jeudi doit en révéler la gravité.

La superstar Stephen Curry, meilleur marqueur pour les Warriors, a été limité à 20 points, symbole de l'impuissance de Golden State face à l'intensité des jeunes Rockets.