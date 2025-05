Play-offs NBA: Gobert retrouve Green et les Warriors, ses meilleurs ennemis

Rudy Gobert et Draymond Green lors du match entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors, le 26 mars 2023 à San Francisco

Après sa performance de géant contre les Los Angeles Lakers dans le match décisif du premier tour des play-offs, Rudy Gobert affronte avec Minnesota les Golden State Warriors de Draymond Green, qui aime s'en prendre au pivot français sur et hors des parquets.

Dans la nuit de mardi à mercredi, à Minnesota pour le match 1, les retrouvailles s'annoncent tendues notamment entre Green (35 ans) et Gobert (32 ans). Toute l'équipe des Warriors a toutefois conscience de la forme du Français, auteur de 27 points et 20 rebonds pour envoyer les Los Angeles Lakers de LeBron James en vacances la semaine passée.

Après leur succès contre Houston lors du match 7 dimanche, Stephen Curry, simplement interrogé sur le prochain tour contre les Timberwolves, avait cité de lui-même Gobert, qui "a réussi son dernier match à plus 20 points et 20 rebonds, on ne l'avait pas vu depuis longtemps".

La bataille pourrait être une nouvelle fois physique entre Green et Gobert, deux intérieurs parmi les meilleurs défenseurs de la NBA depuis plus de dix ans.

En novembre 2023, Draymond Green, coutumier des mauvais coups pendant sa longue carrière, avait été suspendu cinq matchs après un violent étranglement sur Gobert lors d'une bagarre que le Français essayait de désamorcer.

"Clown"

Draymond Green (d) et Rudy Gobert lores du match NBA entre le Utah Jazz et les Golden State Warriors, le 4 mai 2017 à Oakland GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Gobert avait dénoncé "une attaque délibérée" et "une attitude de clown".

"Je suis fier de moi, je ne me suis pas rabaissé à son niveau, comme d'habitude. Il ne mérite pas que je mette mes mains sur lui", avait-il encore dit.

Green, l'ombre besogneuse indissociable de la star Stephen Curry depuis 2012, s'est montré irrégulier lors du premier tour des play-offs contre Houston. Il avait écopé d'une faute flagrante rapide lors du match 6 qui avait "donné une mauvaise dynamique" à la partie, avait regretté son coach Steve Kerr.

Après un match 7 maîtrisé, Green a promis qu'il devrait "garder son calme" face à Minnesota.

"Je dois oublier les autres joueurs. Je vais être concentré, je veux trouver cet équilibre, cette ligne que je ne dois pas franchir, c'est important pour moi et pour mon équipe. Je leur ai promis", a-t-il dit.

"Plus nul"

Volcanique sur les terrains, le quadruple champion NBA a les mots acerbes devant un micro, particulièrement à l'attention de Gobert, dont il s'est régulièrement moqué ces dernières années, comme d'autres personnalités de la NBA, Shaquille O'Neal en tête, qui a reconnu en faisait mine de s'étouffer sur le plateau de TNT que Gobert avait "dominé" contre les Lakers.

"J'ai toujours essayé d'être au-dessus de ça, j'ai toujours cru en moi et ça m'a poussé à travailler encore plus dur toute ma carrière", a commenté Gobert la semaine passée, à propos des critiques qu'il reçoit.

Rudy Gobert (d) défend sur Luka Doncic lors du match NBA entre les Minnesota Timberwolves et les Lakers, le 30 avril 2025 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Il y a un an, Draymond Green avait toutefois adouci son propos, à sa façon, en estimant que le Français n'était "plus nul", notamment grâce à Anthony Edwards.

"Il (Gobert) défend désormais. Quand on le voit sur les +switchs+ (échange de joueur entre deux défenseurs), il s'est mis au niveau, il ne se contente plus d'attendre sous le panier (...) il a un rôle dans les succès (de Minnesota)", a reconnu Green.

La série compte un autre point de tension en la personne de Jimmy Butler, arrivé dans la Baie depuis Miami en février.

Le tempétueux Butler, autre roi de l'embrouille, avait quitté Minnesota dans de très mauvais termes en novembre 2018, sans se montrer tendre avec ses anciens coéquipiers.

Mais plus aucun d'entre eux ne fait partie de l'effectif des Wolves en 2025, de quoi débuter la série de façon plus sereine.