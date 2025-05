Play-offs NBA: Indiana élimine Cleveland, Oklahoma City mène 3-2 contre Denver

Tyrese Haliburton (#0) et les Indiana Pacers vainqueurs des Cleveland Cavaliers lors du match 5 de leur série de play-offs, le 13 mai 2025 à Cleveland

Les Indiana Pacers, vainqueurs 114-105 dans l'Ohio mardi, ont éliminé les Cleveland Cavaliers (4-1) pour atteindre comme l'an passé la finale de la conférence Est.

Plus tard dans la soirée, Oklahoma City a réussi une magnifique fin de match pour venir à bout des Denver Nuggets (112-105) et mener 3-2.

. Indiana retrouve la finale à l'Est, désillusion pour les Cavs

Battus à domicile, pour une élimination 4-1 en demi-finale de conférence, exactement comme l'an passé face à Boston, la désillusion est immense pour Cleveland, meilleur bilan de la conférence Est à l'issue de la saison régulière (64 victoires - 18 défaites) mais méconnaissable lors de cette série.

Ces folles séries de victoires en saison régulière et la profondeur apportée à l'effectif n'ont pas changé le destin de la franchise en phases finales.

"Je veux rester positif, j'ai l'impression qu'on s'est améliorés, mais en vérité nous n'avons pas atteint le niveau espéré. Nous ne sommes pas heureux, on ne veut pas célébrer la saison, même si je pense que nous avons fait un pas en avant. On veut essayer de franchir cette dernière étape", a commenté Kenny Atkinson, élu entraîneur de l'année après avoir repris l'équipe en main l'été passé.

"Ils nous ont proposé un challenge physique. Et ils ont pu maintenir leur niveau d'intensité bien plus longtemps que nous. Il y a aussi un aspect mental, on a encore un niveau à passer à ce niveau-là", selon lui.

Les stars des Cavaliers Darius Garland (#10) et Donovan Mitchell (#45), battus par les Indiana Pacers, en play-offs de NBA, le 13 mai 2025 à Cleveland GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Cleveland a pu compter mardi sur Donovan Mitchell (cheville) et Darius Garland (pied), tous les deux toutefois diminués par des blessures récentes, sans que cela ne soit suffisant pour résister aux Pacers.

Lors d'une rencontre où les deux équipes ont alterné les séries, les "Cavs" ont compté 19 points d'avance dans le 2e quart-temps, avant de laisser les visiteurs revenir à 4 points à la pause (56-52) grâce au show de Tyrese Haliburton, à 5 sur 5 de loin lors du 2e quart, pour 31 points et 8 passes au final.

Après une bonne reprise, les Cavaliers ont subi un terrible 19-2 au coeur du 3e quart-temps.

Un dernier effort de Mitchell (35 points, 9 rebonds) a permis au public d'y croire, avant des paniers décisifs d'Andrew Nembhard (18 pts) et Myles Turner (10 pts, 7 rbds).

Indiana affrontera en finale à l'Est soit les New York Knicks, soit le champion Boston, mené 3-1 avant le match 5 mercredi.

"C'est un sentiment spécial. Je n'ai pas une si grande expérience, mais j'ai appris des anciens qu'il ne faut jamais prendre les succès comme acquis. Revenir en finale de conférence, c'est une réussite spéciale... On espère continuer", a expliqué Haliburton.

. OKC prend les devants malgré 44 points de Jokic

A l'issue d'une fin de match électrique, le Thunder d'Oklahoma City a fini par dominer à domicile les Denver Nuggets pour mener 3-2 et se retrouver à un succès de la finale de conférence Ouest, plus visitée depuis 2016.

L'écart n'a jamais dépassé 12 points, et la fin du 4e quart-temps a été à couper le souffle, les deux formations se retrouvant à égalité à six reprises dans les six dernières minutes, dont la dernière à 1 min 40 du terme après un tir d'un autre monde de Nikola Jokic.

Nikola Jokic (D) tente un panier face à Chet Holmgren (C) et Isaiah Hartenstein (G) lors de la victoire du Thunder contre les Nuggets, le 13 mai 2025 à Oklahoma City GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le pivot serbe a réussi un match titanesque avec 44 points et 15 rebonds, parfaitement en phase avec son meneur Jamal Murray (28 pts) comme lorsque les deux hommes avaient mené les Nuggets au titre en 2023.

Mais "OKC" a répondu avec un effort collectif (six joueurs à plus de 12 points) dans le sillage du Canadien Shai Gilgeous-Alexander (31 pts, 6 rbds, 7 passes), malgré d'importantes difficultés offensives par moments.

"On a cru en nos principes. Cela fait deux matches d'affilée qu'ils menaient mais que nous avons réussi à nous en sortir", a relevé Gilgeous-Alexander.

Un tir lointain de Jalen Williams (18 pts, 9 rbds) puis un dernier de "SGA" à 46 secondes du buzzer ont définitivement fait l'écart, alors que le Thunder avait pu tenir en début de 4e quart grâce à une improbable série de loin de Luguentz Dort (12 pts).

"On avait cette avance, on aurait dû en profiter. Mais bravo à Lu Dort qui a réussi à rentrer ces tirs", a insisté le coach des Nuggets David Adelman.

Les deux équipes ont rendez-vous jeudi pour le match 6 à Denver.