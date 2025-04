Play-offs NBA: le Thunder renversant, les Clippers ébouriffants

Oklahoma City a signé une énorme remontée pour s'imposer face à Memphis et mener 3-0 la série de premier tour de play-offs NBA jeudi, qui a vu les Clippers écraser Denver et les Knicks s'imposer de justesse à Detroit.

. OKC renversant

Oklahoma City a réalisé une remontée incroyable pour s'imposer à Memphis 114-108 après avoir été mené de 29 points, prenant une avance de 3-0 dans ce premier tour à l'Ouest.

La bande à Shai Gilgeous-Alexander, finaliste du trophée MVP de la saison régulière et encore meilleur marqueur jeudi avec 31 points, peut se qualifier dès samedi à Memphis.

Le tournant du match est survenu peu avant la mi-temps, lorsque Ja Morant, auteur de 15 points et 5 rebonds, est violemment retombé au sol après un contact. Le meneur vedette des Grizzlies s'est blessé à la hanche gauche et a quitté le terrain. Memphis menait alors 69-40, avant de rentrer au vestiaire avec un score de 77-51.

De retour sur le parquet, le Thunder a changé de visage : 15 tirs réussis sur 18 pour débuter le troisième quart-temps, une défense resserrée, et un Chet Holmgren incandescent (24 points, dont 23 en seconde période).

Le Thunder a infligé un 63-31 en seconde mi-temps. Jalen Williams a donné l'avantage 109-108 sur lancer franc à 1'20 de la fin. Holmgren et Caruso ont ensuite scellé la victoire, tandis que Memphis n'a plus marqué un seul point dans les 4'51 dernières minutes.

" Notre réponse, dans un match qui semblait parfois impossible à gagner, a été superbe ", s'est réjoui le coach Mark Daigneault.

C'est la deuxième plus grande remontée dans un match de play-offs depuis 1997.

. Les Clippers marquent le coup

À Los Angeles, les Clippers ont laminé Denver 117-83 pour prendre l'avantage à 2-1 dans la série contre les champions NBA 2023.

DeAndre Jordan (Denver Nuggets) au tir, entouré par les joueurs des Clippers Kawhi Leonard, Ivica Zubac et Nicolas Batum, à Inglewood, le 24 avril 2025. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Kawhi Leonard a été solide avec 21 points, bien secondé par James Harden et Norman Powell, auteurs de 20 points chacun, et par Ivica Zubac (19 points) dans une belle prestation collective. Les Clippers menaient déjà 65-47 à la pause et ont ensuite déroulé.

En face, Nikola Jokic n'a pas suffi. Le Serbe, MVP en titre et encore finaliste cette saison, a signé le 20e triple-double de sa carrière en play-offs avec 23 points, 13 rebonds et 13 passes. Mais tout Jokic qu'il est, il n'a pu éviter la plus lourde défaite de la saison pour les Nuggets. Jamal Murray a bien également essayé de l'aider, marquant 23 points, mais en vain.

A domicile, les Clippers ont montré une intensité défensive impressionnante, empêchant Denver de poser son jeu habituel. Ils ont aussi compté sur une réussite insolente à trois points avec 18 paniers rentrés sur 39.

Nicolas Batum, utilisé 27 minutes en sortie de banc, en a notamment réussi quatre sur six tentés, pour offrir 12 points aux Clippers, auxquels il a ajouté 5 rebonds et 2 passes.

. Les Knicks à l'arraché

À Detroit, les New York Knicks ont arraché la victoire 118-116 au terme d'un match disputé pour mener 2-1 dans la série.

Karl-Anthony Towns a inscrit 31 points, Jalen Brunson 30, O.G. Anunoby 22 et Mikal Bridges 20 dans un effort collectif offensif bien réparti.

Côté Pistons, la déception est immense : le club reste toujours sans victoire à domicile en play-offs depuis mai 2008 et n'a plus gagné de série de play-offs depuis cette année-là. Ils pourront tenter d'inverser la tendance dimanche, toujours à Détroit, pour le match 4.