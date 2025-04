Play-offs NBA: les Celtics pour un doublé, Cleveland et Oklahoma City pour tout bousculer

Karl-Anthony Towns (g.), le pivot des Knicks de New York, devant l'arrière Jaylen Brown, des Celtics de Boston, pendant un match de NBA, au Madison Square Garden, le 08 avril 2025

Des Boston Celtics inchangés font figure de favori pour décrocher un deuxième titre d'affilée mais ils devront résister notamment aux nouveaux cadors Cleveland et Oklahoma City, voire aux intrigants Lakers lors des play-offs NBA qui débutent samedi.

. Boston, champion en mission

Vainqueurs d'un 18e titre record l'an passé, les Boston Celtics se présentent avec quasiment le même effectif, après une saison régulière solide, achevée à la 2e place à l'Est avec le 3e meilleur bilan de la ligue (61 victoires - 21 défaites).

Les Celtics, toujours habiles de loin et leaders dans ce domaine en NBA (près de 18 paniers à trois points par match), devront relever "de nouveaux défis" en play-offs et auront "l'opportunité de s'améliorer encore", a indiqué leur entraîneur Joe Mazzulla cette semaine devant les médias.

Au premier tour, les "C's" affronteront Orlando, sorti des barrages, une équipe capable de "maîtriser la raquette des deux côtés du terrain", a souligné Mazzulla.

Pour l'intérieur letton Kristaps Porzingis, "on ne défend pas notre titre, on essaie juste d'en gagner un nouveau, d'écrire l'histoire".

Un doublé n'a plus été vu depuis celui des Golden State Warriors de Stephen Curry en 2017 et 2018.

Le MVP des dernières finales Jaylen Brown a reçu des injections pour soulager un genou et devrait être disponible après avoir manqué les dernières rencontres de la saison régulière.

. Cleveland et Oklahoma, les nouvelles terreurs

Oklahoma City, déjà premier à l'Ouest l'an passé, a passé encore un cap avec le meilleur bilan NBA (68 succès contre 57 en 2024 - 14 revers) et un leader, Shai Gilgeous-Alexander, candidat à la récompense de MVP.

Le processus de reconstruction de la franchise enclenché en 2020 semble être arrivé à maturité pour retrouver la finale après la défaite de 2012.

Le coach Mark Daigneault a bâti une machine à défendre qui compte principalement sur Gilgeous-Alexander en attaque, et a ajouté à l'équipe l'imposant pivot Isaiah Hartenstein pour épauler le polyvalent Chet Holmgren à l'intérieur.

Donovan Mitchell, l'arrière des Cleveland Cavaliers, prend un selfie avec des fans après un match de NBA contre les Indiana Pacers, à Cleveland, le 13 avril 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

OKC doit désormais prouver sa valeur en play-offs, après une élimination en demi-finale de conférence l'an dernier contre Dallas.

Juste derrière au bilan, les Cleveland Cavaliers (64-18) ont créé la surprise en atteignant un très haut niveau après l'arrivée à l'intersaison du nouvel entraîneur Kenny Atkinson.

Les Cavaliers semblent armés à tous les postes autour du shooteur Donovan Mitchell, avec une paire d'intérieurs redoutable (Evan Mobley, Jarrett Allen), un autre créateur (Darius Garland), un dynamiteur venu du banc (Ty Jerome) et un renfort (De'Andre Hunter) qui en font un candidat crédible au titre.

Lourdement battus en demi-finales à l'Est l'an passé par Boston, les Cavaliers pourraient recroiser les Celtics mais pas avant la finale de leur conférence.

. Lakers, l'espoir Doncic

Après plusieurs déceptions, les arrivées de l'inexpérimenté coach JJ Redick à l'intersaison puis du magicien Luka Doncic en février à l'issue d'un transfert retentissant semblent avoir réveillé les Los Angeles Lakers, auteurs de leur meilleure saison (3e à l'Ouest, 50-32) depuis leur dernier titre en 2020.

La folie de Doncic pourrait offrir à LeBron James, 40 ans, une nouvelle occasion de soulever le trophée, même si la défense et le secteur intérieur des Angelenos interrogent depuis le départ du pivot Anthony Davis, échangé contre le Slovène.

La confrontation au premier tour contre les très solides Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards apportera une réponse sur le niveau des Lakers.

. Clippers, Knicks, Denver, Warriors, Rockets en outsiders

Plusieurs équipes se posent en outsiders pour le titre comme les Los Angeles Clippers, invaincus en huit matches et avec James Harden et Kawhi Leonard enfin en bonne santé. Ils ferrailleront au premier tour avec l'incontournable Nikola Jokic et Denver, champion en 2023, qui vient de licencier son coach Michael Malone.

Cade Cunningham, le meneur des Pistons de Détroit, lors d'une rencontre de saison régulière de la NBA contre les Grizzlies de Memphis, à Détroit, le 5 avril 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les jeunes Rockets, deuxièmes à l'Ouest (52-30) opposeront leur rudesse aux "vieux" Warriors de Stephen Curry, sortis des barrages et renforcés par Jimmy Butler depuis février.

Les New York Knicks espèrent eux franchir un palier avec Karl-Anthony Towns, et devront d'abord battre les Detroit Pistons de Cade Cunningham, de retour en phases finales pour la première fois depuis 2019.