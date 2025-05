Play-offs NBA: les Knicks doublent la mise à Boston, le Thunder gronde

Miles McBride marque pour les New York Knicks contre les Celtics en play-offs de NBA, le 7 mai 2025 à Boston

Les New York Knicks ont encore une fois renversé un match mal engagé pour s'imposer mercredi sur le parquet des Boston Celtics et mener 2 à 0 en demi-finale de conférence Est face aux champions en titre, tandis quà l'Ouest le Thunder d'Oklahoma City a égalisé 1 à 1 face aux Denver Nuggets de façon magistrale.

. Bis repetita pour les Knicks à Boston (2-0)

New York avait entamé la série à Boston en comblant un déficit de 20 points dans le troisième quart-temps pour s'imposer après prolongation.

Mercredi, les Knicks ont rejoué le même coup aux champions en titre: menés de 20 points (73-53) en fin de troisième quart-temps, ils ont été phénoménaux dans les toutes dernières minutes et secondes pour s'imposer 91-90.

Mikal Bridges a ainsi inscrit ses 14 points dans le dernier quart-temps et a subtilisé le ballon à Jayson Tatum qui s'envolait vers le panier de la victoire pour Boston dans les ultimes secondes.

"Je le dois à l'équipe, ce sont vraiment eux qui m'ont permis de rester concentré, de continuer d'y croire et de jouer jusqu'au bout", a affirmé Bridges, auteur pour la deuxième fois d'affilée d'une interception décisive en fin de match.

Peu avant, Jalen Brunson (17 points au total) avait donné pour la première fois l'avantage aux visiteurs (87-86) à 1 min 59 de la sirène finale. Après que Tatum eut remis les Celtics devant (90-89), Brunson a eu le sang froid pour enquiller deux lancers francs et donner la victoire à New York.

Jalen Brunson lors du match des New York Knicks contre les Celtics en play-offs de NBA, le 7 mai 2025 à Boston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Ca a été un truc de dingue sur le parquet", a commenté le héros new-yorkais de cette fin de match à la télévision TNT.

Josh Hart a été le meilleur marqueur des Knicks (23 pts) et Karl-Anthony Towns a signé un gros match (21 pts, 17 rbds).

En face, Jaylen Brown et Derrick White ont marqué 20 points chacun, mais Brown n'a inscrit que 3 points après la mi-temps et Boston a enchaîné 14 tirs manqués dans le quatrième quart-temps pour offrir à New York une chance de revenir dans le match, occasion brillamment saisie par les Knicks.

Ils recevront samedi les Celtics pour le match 3 de la série.

. Le Thunder s'abat sur les Nuggets (1-1)

Après avoir été surpris sur son parquet lors du premier match, OKC a pulvérisé Denver dans le deuxième pour s'imposer 149-106 avec un record de 87 points avant la mi-temps.

Humilié par Denver lundi, le Thunder a été sans pitié d'entrée, mercredi.

Shai Gilgeous-Alexander (g) face à Christian Braun lors du match du Thunder contre les Denver Nuggets en play-offs de NBA, le 7 mai 2025 à Oklahoma City GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Pour preuve, cette première moitié de match durant laquelle il a battu le record de 86 points inscrits lors des deux premiers quarts temps en play-offs, détenu par Cleveland depuis le match 4 de la finale NBA 2017 contre Golden State.

Aucune équipe n'a marqué plus de 87 points en une seule période en play-offs, mais Milwaukee en avait déjà fait autant après la mi-temps lors de son match du deuxième tour contre Denver en 1978.

Shai Gilgeous-Alexander a tiré OKC vers le haut avec une réussite de 11 sur 13 au tir et du 100% aux lancers francs (11 sur 11) pour un total de 34 points.

"Nous sommes entrés sur le terrain le mors aux dents. Il n'était pas question que nous nous retrouvions à 2-0 avant d'aller à Denver vendredi et nous avons fait ce qu'il fallait pour obtenir cette victoire", a commenté le joueur canadien.

Il a été bien épaulé par Jalen Williams (17 pts) et Chet Holmgren (15 pts, 11 rbds, 2 interceptions et 2 contres).

Du côté de Denver, la star Nikola Jokic n'a pas eu le même rendement qu'au match 1: au lieu des 42 points inscrits lundi, il n'a pu faire mieux que d'en marquer 17 avant de quitter le parquet pour accumulation de fautes en fin de troisième quart-temps.