Play-offs NBA: les Knicks renversent Boston, Denver surprend Oklahoma City

Jalen Brunson (d) face à Al Horford lors du match N.1 des demi-finales de conférence de NBA entre les New York Knicks et les Celtics, le 5 mai 2025 à Boston

Les New York Knicks ont renversé le champion Boston sur son parquet et Denver a surpris Oklahoma City dans les derniers instants lundi pour leurs premiers matchs du deuxième tour des play-offs NBA (demi-finales de conférences).

. Le retour des Knicks

Alors que Boston semblait avoir pris un avantage définitif en comptant 20 points d'avance dans le 3e quart-temps, les Knicks ont renversé le champion en titre après une fin de match superbe pour un succès 108-105 après prolongation.

Les Celtics, extrêmement maladroits de loin (15 sur 60, 25%), ont laissé la porte ouverte à un retour des Knicks, qui s'y sont engouffrés dans le sillage de Jalen Brunson (29 points) et OG Anunoby (29 points à 6 sur 11 de loin).

New York a égalisé à 7 min 25 de la sirène, avant une fin de rencontre à couper le souffle, qui a vu les deux formations se rendre coup pour coup.

Deux paniers lointains de Brunson ont donné 6 points d'avance aux Knicks, avant que les Celtics ne repassent devant, ne perdent à nouveau l'avantage, puis égalisent à 50 secondes du terme avec Jrue Holiday (16 points).

Jayson Tatum (23 points, 16 rebonds, 6 passes), qui est devenu lundi le 5e meilleur marqueur de l'histoire des Celtics en play-offs devant Paul Pierce, a manqué un panier de loin juste avant que Brunson, d'un flotteur qui semblait à sa portée, ne rate lui aussi une balle de match, pour offrir une prolongation.

Jaylen Brown lors du match N.1 des demi-finales de conférence entre les New York Knicks et les Celtics, le 5 mai 2025 à Boston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York a fini par se détacher avec des tirs de loin d'Anunoby et de Mikal Bridges, puis une claquette de Karl-Anthony Towns (14 points, 13 rebonds).

"Nous avons laissé certains de leurs meilleurs tireurs ouverts. Nous devons améliorer certains détails", a regretté le coach des Celtics Joe Mazzulla.

Boston a disposé d'une dernière action pour égaliser, mais Bridges a bondi pour voler le ballon à Jaylen Brown (23 points) et signer un succès précieux à l'extérieur, après avoir déjà gagné leurs trois matchs sur le parquet des Detroit Pistons lors du 1er tour (4-2).

Le match 2 aura lieu mercredi, à nouveau dans le TD Garden.

. Gordon foudroie le Thunder

Alors qu'ils n'avaient pas mené au score depuis le premier quart-temps, un tir de loin d'Aaron Gordon à 3 secondes de la sirène a offert aux Denver Nuggets la victoire sur le parquet du Thunder d'Oklahoma City 121-119.

Aaron Gordon (g) lors du match N.1 des demi-finales de conférence NBA entre les Denver Nuggets et le Thunder, le 5 mai 2025 à Oklahoma City GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le Thunder, meilleure équipe de la saison régulière qui avait balayé Memphis au premier tour (4-0), a mené presque toute la partie, sans parvenir à faire un écart définitif (14 points au mieux). OKC a ensuite raté sa fin de match face aux expérimentés Nuggets, champions en 2023, vainqueurs malgré la fatigue d'un match 7 contre les Los Angeles Clippers disputé samedi, alors que les locaux étaient au repos depuis huit jours.

Le Thunder a compté 13 points d'avance à 6 min 39 de la fin, et a connu une panne offensive à ce moment là, ne marquant ensuite plus que 12 points par Gilgeous-Alexander (10) et Isaiah Hartenstein (2).

Le triple MVP Nikola Jokic a encore été exceptionnel avec 42 points, 22 rebonds et 6 passes, secondé donc par Gordon (22 points, 14 rebonds), qui a réussi le tir de la victoire, comme lors du match 4 face aux Los Angeles Clippers au tour précédent.

"Nous avons su rester solides mentalement. Je n'ai pas eu l'impression de voir quiconque vaciller. Il faut savoir s'offrir des opportunités, c'est ce qu'on a fait", a apprécié l'entraîneur des Nuggets David Adelman, nommé à la place de Michael Malone il y a un mois.

Candidat à la distinction de MVP, le meneur canadien du Thunder Shai Gilgeous-Alexander a assuré avec 33 points, 10 rebonds et 8 passes, mais a connu du déchet (12 sur 26 au tir).

Le jeune intérieur Chet Holmgren (12 points, 6 rebonds) a raté deux lancers francs à dix secondes de la sirène.