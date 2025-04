Play-offs NBA: les Lakers au bord de l'élimination contre Minnesota, l'inquiétude Lillard

Les Los Angeles Lakers de LeBron James et Luka Doncic ont été battus dimanche après une fin de match irrespirable à Minnesota (116-113) et sont désormais menés 3-1 et au bord de l'élimination au premier tour des play-offs NBA.

New York à Detroit, Boston à Orlando et Indiana à Milwaukee ont tous gagné à l'extérieur pour mener désormais 3-1, alors que les Bucks craignent une blessure sérieuse pour Damian Lillard.

. Edwards pousse les Lakers au bord du gouffre

Avec 43 points, Anthony Edwards a propulsé les Minnesota Timberwolves vers la victoire sur leur parquet lors d'un match magnifique et intense contre les Los Angeles Lakers (116-113), de quoi mener 3-1 cette série, avant un 5e match décisif mercredi à Los Angeles.

"J'ai rêvé de ces moments-là toute ma vie (...) Je continue le travail, je serai en salle de musculation demain (lundi), le travail paie, je ne peux pas m'arrêter là", a commenté Edwards au micro du diffuseur ESPN après avoir aussi pris 9 rebonds et distribué 6 passes.

Les Lakers et leurs stars LeBron James (27 points, 12 rebonds, 8 points) et Luka Doncic (38 points) devront se sublimer pour survivre dans ces play-offs après avoir nourri les espoirs de leurs fans avec leur 3e place de la saison régulière à l'Ouest.

L'arrière des Minnesota Timberwolves Anthony Edwards après la victoire de son équipe contre les Los Angeles Lakers au match 4 de leur série, au premier tour des play-offs dans la conférence Ouest, le 27 avril 2025 à Minneapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Leur effectif a montré dimanche ses limites (6 points du banc contre 25 pour celui de Minnesota), d'autant plus sans l'intérieur Anthony Davis, envoyé à Dallas en février en échange du magicien slovène lors d'un transfert choc.

Après avoir eu la main avec 12 points d'avance dans la fin du 3e quart-temps, les Lakers ont vu les Wolves revenir puis repasser devant dans le 4e quart-temps, grâce à 8 points de Naz Reid (sur 12) et 16 d'Edwards, leader total de sa meute.

Une faute de Doncic sur Edwards a permis à Minnesota de repasser devant à 3 min 47 du terme, avant que les deux équipes ne se répondent pour échanger la tête à de multiples reprises.

Impérial en défense avec un contre en haute altitude du Donte DiVincenzo puis une interception face à Naz Reid, LeBron James a vu un geste défensif sur Edwards dans la dernière minute requalifié en faute après challenge des Wolves, pour offrir deux lancers et trois points d'avance aux locaux.

Austin Reaves a raté le panier de l'égalisation à la sirène, alors que Rudy Gobert a été maladroit en attaque (5 points à 1 sur 6, 10 rebonds).

. Lillard sort blessé

Les Milwaukee Bucks ont passé une très mauvaise soirée dans leur salle entre une lourde défaite contre les Indiana Pacers (129-103), qui mènent la série 3-1 avant de recevoir le match 5 mardi, et la sortie rapide de leur meneur All-Star Damian Lillard qui laisse craindre une lourde blessure.

Lors du premier quart-temps, Lillard est resté au sol après avoir volleyé un ballon dans une position inconfortable, se tenant immédiatement la cheville gauche au niveau du tendon d'Achille.

"Il va passer des examens demain (lundi), pour être honnête ce n'est vraiment pas prometteur", s'est désolé l'entraîneur des Bucks Doc Rivers.

"Je me sens vraiment triste pour lui. C'est dur à encaisser."

Le meneur neuf fois All-Star, âgé de 34 ans, vient de manquer un mois de compétition en raison d'une thrombose au mollet droit, revenant au jeu en début de semaine pour le 2e match de la série.

L'ancienne vedette de Portland avait raté deux matchs du premier tour des play-offs l'an passé, déjà contre Indiana, touché à un tendon d'Achille.

. Polémique à Détroit

A l'issue d'une fin de match accrochée dans le Michigan, les New York Knicks ont pris le dessus 94 à 93 sur les Detroit Pistons pour mener 3-1 et auront l'occasion de conclure la série mardi lors du match 5 dans leur Madison Square Garden.

Le joueur des Pistons de Détroit Tim Hardaway Jr. tente un lay-up contre l'ailier des New York Knicks Josh Hart, le 27 avril 2025 à Détroit lors du match 4 de leur série, au premier tour des play-offs dans la conférence Est GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

La fin de rencontre a été marquée par une erreur d'arbitrage: Tim Hardaway Jr. (14 points) a déclenché un tir pour la victoire à la sirène et, bien que déséquilibré par Josh Hart, n'a pas vu les arbitres siffler pour l'envoyer aux lancers francs. L'entraîneur des Pistons J.B. Bickerstaff n'a pu faire appel à la vidéo, ayant utilisé et perdu son joker plus tôt dans le match.

Les arbitres ont officiellement reconnu après la rencontre qu'une faute "aurait dû être sifflée".

Jalen Brunson, un temps sorti après avoir été touché à une cheville, a été immense pour les Knicks notamment dans le dernier quart-temps (32 points, 11 passes). Karl-Anthony Towns (27 points, 9 rebonds) a lui été décisif avec un tir de loin pour permettre aux Knicks de reprendre la main à 46 secondes du terme.

Cade Cunningham, auteur d'un triple-double (25 points, 10 rebonds, 10 passes), a beaucoup tenté mais a raté un tir à mi-distance pour passer devant à moins de dix secondes du buzzer.

. Boston contient Orlando

L'ailier des Boston Celtics Jayson Tatum, le 27 avril 2025 à Orlando, lors du match 4 de leur série contre le Magic, au premier tour des play-offs dans la conférence Est GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A l'issue d'un match serré, où l'écart n'a jamais dépassé les 9 points, les Boston Celtics se sont imposés sur le parquet d'Orlando 107 à 98 pour mener 3-1 avant le match 5 mardi dans le Massachusetts.

Jayson Tatum (37 points, 14 rebonds) a remporté son duel de stars face à Paolo Banchero (31 points, 7 rebonds) en prenant notamment le dessus dans le 4e quart-temps sur le Floridien, poussé à commettre plusieurs fautes qui ont profité à l'ailier des Celtics (14 sur 14 aux lancers francs).

Boston, le champion en titre, a été inhabituellement maladroit de loin (9 sur 31 à 29%) mais a su répondre au défi physique d'Orlando, provoquant plusieurs moments de tension entre les joueurs des deux camps.