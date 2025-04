Play-offs NBA: les Lakers cueillis d'entrée par Minnesota

Luka Doncic n'a pas suffi : malgré les 37 points de la star slovène, les Lakers ont perdu à domicile 117 à 95 samedi contre les Minnesota Timberwolves, démarrant mal leur série de play-offs en NBA.

Luka Doncic, qui jouait son premier match de play-offs avec les Lakers après son arrivée surprise en février, a marqué 37 points, et LeBron James, en quête d'un cinquième titre pour sa 22e saison en NBA, en a ajouté 19, après un départ laborieux qui l'a vu sortir sans point du premier quart-temps.

Mais les Lakers n'ont pas fait le poids face aux Wolves qui, menés de sept points après le premier quart-temps, ont pris les choses en main dans le deuxième et n'ont plus jamais lâché prise. Avec cette victoire inaugurale sur terrain adverse, ils marquent le coup dans la série au meilleur des sept manches.

Jaden McDaniels a mis 25 points pour Minnesota et Naz Reid 23 points, en sortie du banc, inscrivant six des 21 tirs à trois points de Minnesota, record de la franchise en playoffs. Anthony Edwards a fini avec 22 points, 9 passes et 8 rebonds.

Selon l'entraîneur des Lakers, JJ Redick, son équipe était "mentalement prête" mais n'a pas su répondre au défi physique de Minnesota: "notre état d'esprit était bon (...) mais quand ils ont commencé à jouer avec beaucoup de pression et de physique, nous n'avons pas réagi immédiatement".

Jokic au rendez-vous

Les Lakers ont été la seule équipe à s'incliner à domicile lors de cette première journée du premier tour.

Les Nuggets ont battu les Los Angeles Clippers 112-110 en prolongation à Denver. Nikola Jokic a marqué 29 points et Aaron Gordon 25. Le MVP en titre de la NBA, Jokic, a également accumulé neuf rebonds, 12 passes et trois interceptions pour les Nuggets, qui ont comblé un écart de 15 points pour s'imposer.

Nikola Jokic (Denver Nuggets) pressé par James Harden et Nicolas Batum (LA Clippers) lors du match 1 de play-offs NBA le 19 avril 2025 à Denver. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Malgré l'égalisation de James Harden (32 points, 11 passes) valant prolongation, les Clippers de Nicolas Batum (9 points, 2 rebonds en 24 minutes) n'ont fait que retarder l'échéance finale.

Au Madison Square Garden, les New York Knicks ont réalisé une série de 21-0 dans le quatrième quart-temps pour s'imposer 123-112 face aux Detroit Pistons. Jalen Brunson a marqué 23 de ses 34 points en deuxième mi-temps, tandis que Karl-Anthony Towns et OG Anunoby ont marqué 23 points chacun pour les Knicks

Les Indiana Pacers se sont imposés 117-98 face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, auteur de 36 points et 12 rebonds.