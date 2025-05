Play-offs NBA: les Pacers l'emportent encore sur le fil à New York, les Knicks dos au mur

Pascal Siakam (Indiana Pacers) au duel avec Nikal Bridges (New York Knicks) lors du match 2 de la finale de Conférence Est de NBA, au Madison Square Garden de New York le 23 mai 2025.

Les Pacers se sont de nouveau imposés sur le parquet des Knicks (114-109), vendredi, lors du deuxième match de la finale de Conférence Est des play-offs NBA, à l'issue d'une nouvelle joute à suspense, plaçant New York dans une situation délicate.

Il a fallu attendre les tous derniers instants pour que les deux équipes se départagent, à la faveur de quatre lancers consécutifs d'Indiana durant les dernières secondes.

Le timonier des Knicks, Jalen Brunson (36 pts), a bien réalisé quelques coups d'éclat pour ramener les locaux au contact (110-109 à 14 secondes de la sonnerie), mais il a manqué d'un relais pour faire la différence.

C'est un coup très dur pour New York, qui a de nouveau laissé échapper la victoire devant un parterrre de stars après sa déconfiture de mercredi (14 pts d'avance à moins de 3 minutes du terme mais défaite en prolongation).

Dans l'histoire des tours de play-offs au meilleur des sept manches, les équipes qui ont remporté les deux premiers matches à l'extérieur ont triomphé dans 92% des cas.

La série prend la direction d'Indianapolis, où se joueront les deux prochaines rencontres, dimanche et mardi.

Loin de leurs bases, pressés physiquement par les Knicks, les Pacers ont, une nouvelle fois, affiché vendredi un sang-froid à toute épreuve.

En attaque, ils se sont inlassablement offert des solutions grâce à d'excellents mouvements sans ballon, une grande diversité de tirs et une propension systématique à la relance.

L'étincelle Siakam

Les Pacers peuvent remercier l'ailier Pascal Siakam, auteur de 39 points, son record en play-offs, avec une réussite insolente pour un match de cette intensité (15 sur 23 aux tirs).

Pascal Siakam (Indiana Pacers) lors du match 2 de la finale de Conférence Est de NBA face aux Knicks, au Madison Square Garden de New York le 23 mai 2025. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Il a été celui qui nous a maintenus dans le coup en première mi-temps dans les moments difficiles" (23 pts avant la pause), a commenté son entraîneur, Rick Carlisle, en conférence de presse.

Pascal Siakam s'est posé en alternative salutaire de Tyrese Haliburton, héros du Game 1 mais beaucoup plus discret vendredi (5 sur 16 aux tirs, 14 pts).

Le Camerounais a déployé sa panoplie offensive, entre jeu dos au panier, tirs à mi-distance et finitions sur contre-attaque.

"Il a tout fait", a décrit, admiratif, Rick Carlisle. "C'est un vétéran qui comprend l'importance de la patience et de la discipline."

Siakam a plus de 80 matches de play-offs à son actif et une campagne victorieuse avec Toronto en 2019.

"J'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre", a expliqué l'intéressé. "Dans cette équipe, nous ne prêtons pas attention à qui fait quoi. Lequel d'entre nous marque n'a pas d'importance."

Assommés mercredi par un scénario improbable, les Knicks n'ont pas fléchi mentalement, cette fois, mais se sont montrés un peu courts physiquement quand le match se jouait face à la remarquable fraîcheur des Pacers.

Indiana s'est notamment permis de pratiquer régulièrement une défense tout-terrain jusque dans les derniers moments de ce Game 2.

Les visiteurs ont une nouvelle fois exploité la profondeur de leur banc, Rick Carlisle utilisant 11 joueurs au total quand seuls 8 Knicks ont foulé le parquet.

L'entraîneur new-yorkais Tom Thibodeau a choisi de se passer de Karl-Anthony Towns, deuxième option offensive des Knicks, durant l'essentiel du quatrième quart-temps.

Plus tôt dans le match, l'intérieur avait pourtant mis à profit sa taille et sa puissance pour prendre le dessus (12 pts dans le deuxième quart-temps) sur la défense des Pacers.

Ces derniers ne sont plus qu'à deux victoires de leur première finale depuis un quart de siècle, et à six succès d'un titre qu'ils n'ont jamais décroché en 46 saisons de NBA.