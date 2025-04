Play-offs NBA: l'espoir renaît pour le Magic

Les trois équipes recevantes, Orlando, Milwaukee et Minnesota, ont gagné vendredi, respectivement contre Boston (95-93), Indiana (117-101) et les Los Angeles Lakers (116-104), et l'issue de ces trois séries du 1er tour des play-offs en NBA demeure indécise.

. Victoire cruciale du Magic

Mené 2-0 dans la série, la victoire était impérative pour le Magic, qui l'a obtenue d'un rien, 95-93, à domicile face aux Boston Celtics, tenants du titre.

L'issue de cette rencontre haletante s'est jouée dans le dernier quart-temps, au cours duquel les Celtics ont compté jusqu'à 12 points de retard, qu'ils sont parvenus à combler avant de finalement céder dans les derniers instants.

L'Allemand Franz Wagner a été le fer de lance de la franchise floridienne, en inscrivant 32 points et en flirtant avec le triple double (outre ses 32 points, il a pris 7 rebonds et délivré 8 passes décisives). Dans son sillage, Paolo Banchero a marqué 29 points.

Les 36 points -- malgré un faible pourcentage de réussite aux tirs: 45,5 % -- de sa star Jayson Tatum, qui n'a pas semblé souffrir de la blessure au poignet droit l'ayant empêché de disputer le match N.2, n'ont pas suffi aux Bostoniens.

"Haute intensité, j'aime ce genre de moments (...) Cela a demandé un gros effort collectif, nous savions que ce serait un sacré match", a déclaré Panchero, dont l'équipe a une belle occasion de revenir à hauteur des Celtics, qu'elle reçoit à nouveau dimanche dans le match N.4.

. Milwaukee avec Antetokounmpo et Trent Jr en feu

Gary Trent Jr des Milwaukee marque à trois points dans le match 3 de la série du 1er tour des play-offs contre les Indiana Pacers le 25 avril 2025 à Milwaukee dans le Wisconsin GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Emmenés par Giannis Antetokounmpo et Gary Trent Jr, qui ont inscrit chacun 37 points, soit près des deux-tiers du total de leur équipe à eux deux, les Milwaukee Bucks ont dominé Indiana 117 à 101.

Les Pacers, écoeurés par la réussite de Milwaukee, dans les rangs desquels Trent Jr a connu une réussite insolente dans les tirs à trois points -- 9 réussis sur 12, soit 75% de réussite --, ne mènent plus que 2 à 1 dans la série.

C'est le fruit de mon travail, et de ma complicité avec les coéquipiers", a déclaré Trent la gâchette après la victoire.

Menés de dix points à la mi-temps, les Bucks ont infligé aux Pacers un 70-44 dans la seconde moitié de la rencontre, pour finalement s'imposer largement.

. Les Timberwolves reprennent les commandes

Après l'égalisation des Los Angeles Lakers mardi à l'issue du match N.2, les Minnesota Timberwolves ont repris les commandes dans leur série, en battant la franchise californienne 116-104.

La franchise du Minnesota a l'occasion de faire le break dès samedi, en recevant à nouveau la bande à LeBron James.

Jaden McDaniels en inscrivant 30 points, son meilleur total dans un match des play-offs, et Anthony Edwards en marquant 29 points, ont largement contribué au succès des Timberwolves, qui comptaient quatre points de retard à la mi-temps et ont fait la différence en seconde période.

Dunk de Jaden McDaniels des Minnesota Timberwolves contre les Los Angeles Lakers dans le match 3 de la série du 1er tour des play-offs le 25 avril 2025 à Minneapolis dans le Minnesota GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans les rangs des Lakers, au rendement affecté par la discrète prestation du Slovène Luka Doncic, malade, LeBron James a sorti le bleu de chauffe en marquant 38 points, ce qui constitue un nouveau record pour un joueur de plus de 40 ans en play-offs -- le précédent était de 32 points par Kareem Abdul-Jabbar, pour les Lakers déjà, en 1987 --.

Mais les efforts de James, qui a également pris 10 rebonds et délivré 4 passes décisives, n'ont pas suffi.