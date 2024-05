Play-offs NBA: Minnesota et Edwards frappent d'entrée à Denver

Minnesota a marqué les esprits avec un succès chez le champion Denver (106-99), dans le sillage d'Anthony Edwards, pour leur premier match en demi-finale de conférence Ouest samedi.

Les Wolves enchaînent, et n'ont toujours pas perdu un match lors de ces play-offs, où Anthony Edwards (43 points, 7 rebonds) s'affirme comme l'un des meilleurs joueurs NBA à 22 ans.

Après avoir satellisé les Phoenix Suns de Kevin Durant au premier tour, les Minnesota Timberwolves sont venus tordre le bras du champion en titre, dans sa salle, à l'issue d'un bras de fer qui annonce une série haletante entre le 2e (Denver) et 3e (Minnesota) de la saison régulière à l'Ouest.

Le pivot français Rudy Gobert, essentiel en défense, le plus souvent contre Aaron Gordon, a aussi contribué au succès des siens, avec six points et 13 rebonds.

Les Wolves ont attaqué fort pour mener 14-2, avant que Denver ne reprenne ses esprits pour mener 25-23 à la fin du premier quart-temps.

Le pivot français des Minnesota Wolves Rudy Gobert (#27) au contre face à Michael Porter Jr. (#1), des Nuggets, lors du match 1 des demi-finales de conférence, le 4 mai 2024 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les deux formations se sont ensuite rendu coup pour coup dans un duel intense, marqué par la défense des Wolves, les envolées d'Edwards, et les tours de magie du Serbe Nikola Jokic (32 points, 8 rebonds, 9 passes).

"Confiance"

En 42 minutes de jeu, Anthony Edwards n'a eu de cesse d'attaquer le cercle, tout en se montrant adroit de loin (3 sur 7) et efficace en défense, affichant à seulement 22 ans les qualités d'un leader d'une équipe en capacité de viser le titre.

Aaron Gordon (C) et Nikola Jokic (D), des Nuggets, en difficulté face à Anthony Edwards (G), des Wolves, lors du match 1 entre les deux franchises, le 4 mai 2024 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Souvent comparé à la légende Michael Jordan, "Ant man" ("l'homme fourmi") a notamment fait danser Aaron Gordon lors d'une série de dribbles pour un tir à mi-distance important lors du 4e quart-temps.

"Mes coéquipiers me font confiance à toutes les positions lors des moments clefs des rencontres. J'essaie de me battre pour eux", a commenté Edwards au micro du diffuseur TNT.

Le 4e quart-temps a également vu le banc des Wolves faire la différence avec Naz Reid. Le grand Américain (2,06 m) a justifié sa récompense de "meilleur remplaçant NBA" avec 14 points (sur 16) en fin de match, entre tirs de loin et claquette dunk spectaculaire à une main par-dessus Jokic.

L'entraîneur des Wolves Chris Finch, opéré mercredi d'un genou après une rupture du tendon rotulien droit, était bien assis sur le banc, près de ses béquilles, pour aider sa formation.

Le Coach des Minnesota Timberwolves, Chris Finch, lors du match 1 de play-off disputé à Denver, le 4 mai 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Minnesota, qui ne compte qu'une seule finale de conférence en 35 ans d'existence, postule clairement pour le titre.

Les Nuggets devront réagir dès lundi lors d'un nouveau match à domicile s'ils ne veulent pas compliquer leur quête d'un doublé.

"C'est une équipe très talentueuse. Ils n'ont pas été premiers à l'Ouest une majorité de la saison par hasard. On peut être meilleurs sur de nombreux aspects et on devra l'être", a indiqué le coach des Nuggets Michael Malone.