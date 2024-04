Play-offs NBA: Minnesota premier qualifié pour le 2e tour, Brunson flambe

Minnesota est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de conférence des play-offs NBA grâce à son coup de balai (sur Phoenix achevé dimanche (4-0), quand Jalen Brunson a flambé pour les Knicks.

. Minnesota intraitable, Phoenix sombre

Les Minnesota Timberwolves ont fini le travail par un quatrième succès en quatre matches contre les Phoenix Suns 122-116, pour franchir le premier tour, pour la deuxième fois seulement en 35 ans d'existence.

Les Wolves ont été portés par Anthony Edwards (40 points), leur bondissant leader, auteur d'un dunk furieux par dessus Kevin Durant en fin de rencontre, symbole d'un passage de flambeau entre deux générations.

La fin de saison est brutale pour des Suns à l'avenir incertain, après l'échec total de leur trident offensif Kevin Durant, Devin Booker (49 points dimanche) et Bradley Beal, en détresse sur ce dernier match.

Minnesota a de grandes chances de retrouver au prochain tour le champion Denver, qui mène 3-1 face aux Los Angeles Lakers.

Seul point noir pour les Wolves, l'entraîneur Chris Finch est sorti blessé après un choc sur la touche avec son propre joueur Mike Conley.

. Les Clippers frôlent la catastrophe

Les Los Angeles Clippers, qui ont laissé fondre une avance de 31 points, ont failli être humiliés par la plus grande remontée de l'histoire des play-offs, avant de s'imposer dans une fin de match brûlante face à Dallas (116-111), pour égaliser à 2-2 et reprendre l'avantage du terrain.

Kyrie Irving, auteur de 40 points, a donné l'avantage à Dallas à 2 min 30 de la fin d'un lay-up irréel au milieu de trois défenseurs, dans une salle en fusion qui croyait au miracle.

James Harden (c.), l'arrière des Los Angeles Clippers, part au panier devant Luka Doncic (g.), le meneur slovène des Dallas Mavericks, lors du quatrième match du premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Ouest de la NBA, à Dallas, le 28 avril 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Mais Paul George (33 points, dont 26 en première mi-temps), invisible depuis la pause, a répliqué avec un tir lointain dans une position très difficile, avant que James Harden n'achève les "Mavs" grâce à des flotteurs.

Les deux stars ont planté 33 points chacune en l'absence de Kawhi Leonard, gêné par une inflammation à un genou.

"On savait qu'ils feraient un +run+ (pour revenir). On n'a jamais imaginé venir dans cette salle pour les battre de 31 points. J'ai demandé à mon équipe simplement d'aller chercher la victoire, peu importe la manière", a commenté le coach des Clippers Tyronn Lue.

. Brunson montre les muscles pour les Knicks

Les New York Knicks ont remporté un nouveau match dingue face à leurs rivaux de la côte Est de Philadelphie (97-92) pour mener 3-1 et se rapprocher des demi-finales de conférence.

Dans une rencontre à haute intensité, le meneur All-Star des Knicks Jalen Brunson a confirmé sa montée en puissance avec 47 points (et 10 passes), record de sa franchise lors d'un match de phase finale, mieux que les 46 points de Bernard King en 1984.

Intenable et très adroit à mi-distance, malgré une alerte à un genou en fin de 3e quart-temps, Brunson a fait mal aux 76ers qui rendaient pourtant coup pour coup à New York, dans une salle de Philadelphie infiltrée par de nombreux supporters des populaires Knicks.

Jalen Brunson, le meneur des Knicks de New York, après avoir battu les 76ers de Philadelphie dans le quatrième match du premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Est de la NBA, à Philadelphie, le 28 avril 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"En 10 ans je n'ai jamais vu ça. Ca m'embête, Philadelphie est considérée comme une ville de sport. Ca ne devrait pas arriver, ce n'est pas normal", a regretté Joel Embiid, chahuté dans sa propre enceinte.

Le MVP 2023 a plongé dans le dernier quart-temps (1 seul point sur 27 au total) et se retrouve avec les 76ers dans une position délicate, lui qui a tout fait pour revenir à temps pour les phases finales après une opération d'un genou en février.

. Indiana cartonne à domicile

Les Indiana Pacers ont fait un pas de plus vers une première série victorieuse en play-offs depuis 2014 grâce à leur succès sur les Milwaukee Bucks (126-113) qui leur permet de mener 3-1.

Portés par leur habituel jeu d'attaque très agressif, les Pacers ont empilé 22 paniers à trois points, dont 7 par leur pivot Myles Turner (29 points, 9 rebonds), pour une efficacité rare de 51% derrière l'arc (22 sur 43).

Brook Lopez (27 points) et Khris Middleton (25 points) n'ont pu faire oublier les absences du Grec Giannis Antetokounmpo, toujours pas remis d'une blessure à un mollet, et du meneur Damian Lillard, touché au tendon d'Achille gauche lors du match précédent.

Résultats des rencontres de dimanche:

CONFERENCE EST

New York (N.2) bat Philadelphie (N.7) 97-92 et mène 3-1. Match 5 mardi à New York

Indiana (N.6) bat Milwaukee (N.3) 126-113 et mène 3-1. Match 5 mardi à Indianapolis

CONFERENCE OUEST

Les Los Angeles Clippers (N.4) battent Dallas (N.5) 116-111 et égalisent à 2-2. Match 5 mercredi à Los Angeles

Minnesota (N.3) bat Phoenix (N.6) 122-116 et remporte la série 4-0