Play-offs NBA : New York en délire pour la victoire des Knicks

L'Empire State Building s'illumine de bleu et d'orange après les victoire des New York Knicks en playoffs de NBA contre les Boston Celtics à New York, le 16 mai 2025

Cela faisait 25 ans qu'ils l'attendaient : des milliers de fans en délire ont envahi les rues de New York pour célébrer la victoire des Knicks contre les Boston Celtics, qui leur donne les clés de leur première finale de conférence NBA depuis 2000.

En quelques minutes, une marée orange et bleue a pris possession de la 7e avenue de Manhattan, entre le Madison Square Garden, la "Mecque du basket-ball" où avait lieu la rencontre, et les célèbres magasins Macy's.

Ceux qui n'avaient pas de ticket pour la rencontre au "MSG" -- les dernières places se vendaient minimum 600 dollars quelques heures plus tôt -- ont vibré devant des écrans géants. Et ils étaient des milliers, dont les clameurs résonnaient de plus en plus fort entre les façades vitrées des immeubles, les néons et publicités lumineuses.

"Il fallait que je sois là... C'est incroyable... La ville est en effervescence", savoure Jason Zegarski, un professeur venu de Trenton, dans le New Jersey voisin.

La dernière fois que les Knicks sont allés si loin, "cela fait une vie, j'étais à peine une ado, il y avait Patrick Ewing", la légende du club dont le nom figure encore sur de nombreux maillots, explique Apricot Brown, une auteure et éducatrice qui habite quelques rues plus loin et veut "ressentir l'énergie" du moment. "C'était quelque chose d'énorme dans ma famille", ajoute-t-elle.

L'Empire State en bleu et orange

Accrochés aux lampadaires, debout sur les toits des véhicules, les fans donnent l'impression que les Knicks ont remporté un titre NBA. Les grands rivaux des Boston Celtics, champions en titre étrillés 119-81, sont copieusement hués et insultés.

Quelques rues plus au nord, la flèche de l'Empire State Building s'illumine de bleu et orange pour l'occasion. Dans la foule, on tient des portraits du leader de l'équipe Jalen Brunson (23 points vendredi).

Pourtant, la franchise de New York vient "seulement" de se qualifier pour une finale de conférence Est, qu'elle disputera contre les Indiana Pacers, dernière étape avant la finale NBA et un éventuel titre qui lui échappe depuis 1973.

Mais la ferveur est à la hauteur de l'attente des supporteurs, qui ont appris à se contenter de peu.

"Les Knicks ont les fans les plus fidèles et les plus désespérés. Ils ont tellement besoin de victoires. New York en crève d'envie", raconte Glenn Beyer, un responsable marketing de 55 ans.

Supporteur depuis "32 ans", il vient d'assister à "l'une des meilleures saisons" de son équipe préférée.

Apricot Brown, elle, est heureuse parce que l'aventure continue et qu'elle pourra regarder les prochains matches avec ses enfants.