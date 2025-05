Play-offs NBA: Oklahoma City égalise contre Denver, Indiana détruit Cleveland et mène 3-1

Le Thunder d'Oklahoma City a égalisé à deux partout face à Denver et Indiana a détruit Cleveland pour se retrouver à un succès de la finale de conférence Est, lors des demi-finales de conférence des play-offs NBA dimanche.

. Oklahoma City rame mais égalise

En difficulté offensive, le Thunder a fini par s'imposer sur le parquet de Denver 92-87 pour revenir à 2-2 dans la série.

Moins de 48h après leur dernier affrontement, les deux équipes ont eu du mal à se régler lors d'une partie débutée à 13h30 heure locale (19h30 GMT), le Thunder menant seulement 36-33 à la pause, alors que les deux formations avaient chacune tiré à 3 sur 22 de loin.

"OKC" a compté 15 points d'avance mais a vu Denver revenir et même passer devant grâce à un bon 3e quart-temps, sans que les locaux ne puissent compter plus de 8 points d'avance.

Le banc du Thunder a fait la différence en début de 4e quart-temps, grâce à des paniers de Cason Wallace et Aaron Wiggins.

Shai Gilgeous-Alexander a su peser en fin de partie, mais le candidat à la distinction de MVP a été moins efficace que d'habitude (25 points à 8 sur 19 au tir, 6 rebonds, 6 passes, 3 pertes de balle).

"On a obtenus des stops, on les a contenus à 18 points dans le dernier quart-temps", a apprécié le meneur canadien.

"Ils sont évidemment revenus très agressifs après la pause, nous ont sauté dessus, mais le salut passe toujours par la défense pour nous. Cela nous a remis sur les rails et on a pu obtenir ce succès."

D'abord bien contenu par la défense adverse, Nikola Jokic a lui fini avec 27 points et 13 rebonds.

"Il faut les féliciter, dans un match de basket absolument dégoûtant ils ont continué à jouer, tenter des choses, pour finir par gagner", a reconnu le coach des Nuggets David Adelman.

Le match 5 aura lieu mardi dans l'Oklahoma.

. Indiana humilie Cleveland

Le pivot des Pacers Myles Turner après avoir inscrit un panier lors du deuxième quart temps, face aux Cleveland Cavaliers pour le quatrième match des demis-finales de conférence ouest, à Indianapolis le 12 mai 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Indiana Pacers ont détruit les Cleveland Cavaliers en deux quart-temps, pour un terrible 80 à 39 à la pause, 129-109 au final, et mènent désormais 3-1, à un succès d'une qualification surprise en finale de conférence comme l'an passé.

Les Pacers ont démarré la rencontre à fond, accéléré encore avant la pause et fini en douceur avec les remplaçants pour un succès historique, en égalant l'écart record d'un match de play-offs à la pause (d'une rencontre entre Cleveland et Boston en 2017).

Après 24 minutes, Indiana affichait les statistiques indécentes de 12 sur 18 à trois points et de 30 sur 50 au tir (25 passes décisives) face à des Cavaliers impuissants, loin du brio de leur saison régulière à 64 victoires (18 défaites).

Le public, incandescent, s'est régalé des paniers incessants des siens dans un match de basket comme un combat de boxe entre deux cogneurs n'appartenant pas à la même catégorie.

Myles Turner a été redoutable (20 points à 4 sur 4 de loin) avec Pascal Siakam (21 points), avant de laisser les remplaçants comme Obi Toppin (20 points) s'exprimer.

Autre point noir pour les Cavaliers, Donovan Mitchell (12 points) n'est pas revenu en deuxième période, touché à la cheville. Il devra passer une IRM lundi, a précisé son entraîneur Kenny Atkinson.

"Ca a été une domination totale de leur part, sur chaque aspect du jeu", a soufflé le coach des Cavs, élu meilleur entraîneur de la saison en NBA.

"Ils ont porté leur jeu à un tout autre niveau, on n'a pas été capable d'affronter cela. On essaie de se préparer à ces choses, mentalement, mais pour je ne sais quelle raison ils étaient à un niveau supérieur. C'était une domination physique, on devait développer nos attaques à mi-terrain parce qu'ils nous repoussaient, on n'a jamais pu atteindre nos positions de tir habituelles."

Les Pacers n'ont même pas été perturbés par l'expulsion rapide de leur arrière-ailier Bennedict Mathurin, auteur d'un coup puis d'une provocation envers De'Andre Hunter, qui a répliqué en poussant violemment le Canadien, l'ailier américain héritant lui d'une simple faute technique.

Les Cavaliers sont au bord de l'élimination avant de recevoir le match 5 mardi dans l'Ohio.