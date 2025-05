Play-offs NBA: Oklahoma City étouffe Minnesota lors du premier match de la finale à l'Ouest

Le Thunder d'Oklahoma City, avec sa défense étouffante, a largement dominé les Minnesota Timberwolves 114-88 pour prendre la main 1-0 en finale de la conférence Ouest NBA mardi dans l'Oklahoma.

Oklahoma City, meilleure formation de la saison régulière, n'avait terminé sa demi-finale de conférence épuisante contre Denver (4-3) que dimanche, alors que Minnesota était au repos depuis mercredi après avoir rapidement pris la mesure de Golden State (4-1).

Et pourtant, ce sont bien les Wolves qui ont flanché en deuxième période, harcelés par la défense locale et dépassés par le réveil offensif du Thunder.

Minnesota menait 48 à 44 à la pause dans le sillage de Julius Randle (28 points dont 20 à la mi-temps), mais a perdu toute adresse offensive ensuite (15 sur 51 à 29,4% de loin au total).

"Etre menés de seulement quatre points à la pause après avoir été aussi mauvais offensivement était une grande victoire", a apprécié l'entraîneur du Thunder Mark Daigneault. "Notre défense a été importante pour cela. En attaque, on fait face à une série très différente (par rapport à Denver au tour précédent, ndlr). On a mis du temps à s'adapter."

Timide en début de match, Shai Gilgeous-Alexander, favori pour la distinction de MVP, a fini par dérouler son jeu tout en percussion pour compiler 31 points et 9 passes.

"Il sait rester dans le moment, a salué Daigneault. Il ne pense qu'à la prochaine possession, il ne change pas son jeu, son état d'esprit. Cela s'est vu ce soir et ça a été une grande force."

"Long chemin"

Dans le 4e quart-temps, "SGA" a réussi un panier acrobatique, lançant le ballon dans le cercle en étant presque à genoux, tout en obtenant une faute, pour porter l'écart à 14 points et maintenir les Timberwolves tête basse.

Julius Randle, l'ailier fort des Minnesota Timberwolves, pendant le troisième match du deuxième tour des play-offs de la Conférence Ouest de la NBA, contre les Golden State Warriors, à San Francisco, le 10 mai 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"On était comme un peu rouillés au départ, a commenté le Canadien. On a eu besoin de rester agressifs, de croire en notre travail. Les lay-ups ont commencé à rentrer, on a commencé à réussir nos tirs, à obtenir des stops défensifs, à pousser les transitions, c'est notre basket. Le match 1 c'est une prise de repères. Au 2e match ils vont proposer des ajustements, on va le sentir. Il nous reste encore un long chemin."

Le patron des Wolves Anthony Edwards n'a pas été à son avantage avec 18 points (5 sur 13 au tir) et 9 rebonds. "Ant-Man" a été contraint de retourner au vestiaire quelques minutes en première période après avoir subi une torsion au niveau de la cheville droite.

Natif de Minnesota, l'intérieur Chet Holmgren a lui réussi une excellente deuxième période pour le Thunder avec 15 points et 7 rebonds au total.

Le pivot français Rudy Gobert, important en défense en première période, a été très discret avec 2 points et 3 rebonds en 21 minutes.

"Il a commis deux fautes rapidement (lors des deux premières minutes), et ensuite j'ai voulu essayer autre chose, de jouer plus +petit+", a expliqué l'entraîneur des Wolves Chris Finch, par rapport au temps de jeu limité du Français.

Isaiah Hartenstein (d.), le pivot du Thunder d'Oklahoma City, tire devant Mike Conley, le meneur des Timberwolves du Minnesota, lors d'un match de saison régulière de NBA, à Minneapolis, le 23 février 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"Nos fautes rapides nous ont rendu trop gentils en défense. Ensuite on a eu de bonnes positions, mais nos tirs ne sont pas rentrés. Puis notre attaque a contaminé notre défense. Cela ne devrait pas arriver."

Oklahoma City accueillera le match 2 jeudi pour cette série au meilleur des sept rencontres qui offrira une place en finale NBA contre les New York Knicks ou les Indiana Pacers.