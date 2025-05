Play-offs NBA: Rudy Gobert pousse les Lakers de LeBron James vers la sortie

Rudy Gobert (c) aux prises avec Luka Doncic (g) sous les yeux de LeBron James lors du match 5 des play offs NBA entre les Lakers et les Minnesota Timberwolves, le 30 avril 2025 à Los Angeles

Les Los Angeles Lakers de LeBron James et Luka Doncic ont été éliminés dès le premier tour des play-offs NBA en perdant mercredi à domicile contre les Minnesota Timberwolves d'un immense Rudy Gobert (27 points, 24 rebonds).

Vainqueurs 103 à 96, les Timberwolves ont remporté la série 4-1 et défieront soit les Golden State Warriors, soit les Houston Rockets en demi-finales de conférence.

La saison s'est achevée pour les Lakers comme elle avait commencé, dans leur Crypto.com arena du quartier des affaires de la mégalopole californienne, face à Minnesota. Le 22 octobre, l'ambiance était à la fête quand LeBron James avait marqué une nouvelle fois l'histoire en devenant avec son fils Bronny le premier duo père/fils sur un même parquet NBA.

Six mois plus tard, le "King" est devenu quadragénaire et son rejeton, après une très discrète première saison, n'est pas entré en jeu, lui qui aura cumulé moins de 4 minutes sur les 5 matchs de la série, confirmant son statut de joueur de complément dans un effectif pourtant apparu léger en phase finale.

LeBron reste évasif quant à son avenir

Après avoir suscité l'espoir de leurs fans à la faveur de leur 3e place de la conférence Ouest en saison régulière, les Lakers ont déçu en play-offs avec une élimination précoce et sans relief, perdant deux de leurs trois rencontres disputées à domicile.

"Depuis ma première finale NBA en 2007, quand j'ai goûté à ce sentiment, chaque saison lors de laquelle je n'ai pas retrouvé la finale a été une déception", a déploré LeBron James.

Pour sa première saison à la tête de l'équipe, l'entraîneur JJ Redick n'aura pas su faire mieux que son prédécesseur Darvin Ham, sorti au même stade l'an passé.

Rudy Gobert lors du match 5 des play offs NBA entre les Minnesota Timberwolves et les Lakers, le 30 avril 2025 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Lakers ont semblé payer le manque de profondeur de leur effectif, chamboulé en février avec l'arrivée du magicien slovène Luka Doncic, en échange notamment de l'intérieur All-Star Anthony Davis.

Doncic a encore été important (28 points, 7 rebonds, 9 passes) mais le collectif de la franchise californienne a été particulièrement fébrile mercredi, restant longtemps en course dans la partie grâce à la seule terrible maladresse des Timberwolves (7 sur 47 de loin à 14,9%).

Le "King" LeBron James (22 points, 7 rebonds, 6 passes) a lui achevé à 40 ans sa 22e saison NBA. Il avait signé l'été dernier un nouveau contrat de deux ans estimé à 100 millions de dollars avec les Los Angeles Lakers, la deuxième année ($52M) restant à sa discrétion.

"Je n'ai pas la réponse à cette question", a répondu James, interrogé sur le nombre de saisons qu'il pensait encore disputer.

"Je vais me poser avec ma femme, ma famille, avoir aussi une conversation avec moi-même sur combien de temps je veux continuer à jouer. On verra", a-t-il ajouté.

La superstar de la balle orange, sorti quelques minutes après un contact lors du 4e quart-temps, n'a jamais laissé penser pendant la saison qu'il pouvait arrêter en 2025.

Gobert, "un gagnant"

Mercredi, les Lakers ont été incapables de contenir Rudy Gobert, fantastique avec 27 points et 24 rebonds, ses records en play-offs.

Le pivot français s'est offert près d'une dizaine de dunks puissants, s'encourageant à chaque fois en bandant les muscles, maintenant son équipe à flot dans un océan de maladresse.

"Ca fait du bien de réussir cela, de voir les ballons arriver à moi, mes coéquipiers me trouver en attaque, a commenté Gobert. Lors du dernier match, j'avais de très bonnes positions mais la balle rebondissait de l'autre côté, je savais que quand la chance tournerait un peu ça irait."

Son entraîneur Chris Finch a salué "un professionnel, un gagnant et un grand compétiteur".

Stephen Curry quitte le parquet après la défaites des Golden State Warriors contre les Rockets lors du match 5 des play offs NBA, le 30 avril 2025 à Houston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Plus tôt, les Houston Rockets avaient largement dominé les Golden State Warriors 131 à 116 et ne sont désormais plus menés que 3-2 avant un 6e match vendredi en Californie.

Au bord de l'élimination, les Rockets de Fred VanVleet (26 points) et Amen Thompson (25 points) ont très rapidement pris les devants, atteignant la pause avec 76 points (contre 49), et comptant jusqu'à 31 points d'écart.

Les cadors des Warriors ont été transparents - 13 points pour Stephen Curry, 8 pour Jimmy Butler -, leurs cinq titulaires n'inscrivant au total que 40 points.