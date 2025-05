Première Ligue: OL Féminin devient OL Lyonnes et s'installe à plein temps au Groupama Stadium

OL Lyonnes plutôt que OL Féminin: le club champion de France change de nom pour mieux développer son identité par rapport à l'équipe masculine de Lyon, et jouera désormais tous ses matches au Groupama Stadium, a annoncé lundi sa propriétaire, l'Américaine Michele Kang.

"L'OL est la meilleure équipe de l'histoire du football féminin. Elle mérite des ressources dédiées. Mais pour cela, le club féminin a besoin de sa propre identité sans qu'elle soit secondaire par rapport à l'équipe masculine ou comme la sœur cadette de quelqu'un", a confié Mme Kang à l'AFP, qui a présenté un nouveau logo à cette occasion.

"Nous construisons cette propre identité pour notre équipe féminine dans le contexte de l'héritage et de la famille de l'Olympique lyonnais dont nous ferons toujours partie", a poursuivi la dirigeante.

L'OL féminin a pris son indépendance vis-à-vis de l'OL après que Michele Kang, femme d'affaires américaine, a racheté la section féminine à Eagle Football Group (ex OL Group) le 8 février 2024. Elle est à la tête d'une structure multi-clubs qui regroupe aussi le Washington Spirit et les London City Lionesses.

"Faire stade comble"

Echauffement des joueuses avant la finale du championnat de France entre le PSG et Lyon, le 16 mai 2025 au Groupama Stadium AFP

Autre annonce en parallèle: OL Lyonnes disputera tous ses matches de Première ligue, Coupe de France ou Ligue des champions au Groupama Stadium de Décines-Charpieu (périphérie de Lyon). Les Lyonnaises ont déjà l'habitude de jouer leurs rencontres européennes dans l'enceinte de 59.000 places, même si elles peinent à y trouver leur public.

"L'équipe doit bénéficier d'un environnement très professionnel. Le stade du centre d'entraînement (1.500 places) n'est pas approprié pour une équipe comme l'OL. Nous avons examiné toutes les alternatives pour tenter d'avoir une enceinte de 20.000 à 25.000 places, et nous avons conclu que, conformément à l'idée d'appartenir à une famille, et pour continuer à développer une base de fans pour l'équipe féminine, nous voulions avoir une maison", a expliqué Michele Kang.

"Nous avons donc dû trouver un foyer permanent, et en ce moment, c'est le Groupama Stadium. C'est certainement très grand, mais nous avons déjà atteint 30.000 à 40.000 spectateurs, ce n'est donc pas si inaccessible. Nous pouvons absolument y arriver, et nous y arriverons", a-t-elle assuré admettant "que cela prendrait un certain temps".

"Mais pour nos grands matches européens ou de championnat, notre ambition sera de faire stade comble", a dit la dirigeante.

Un campus dédié aux femmes

Enfin, OL Lyonnes aura son campus dédié à Meyzieu, non loin de Décines-Charpieu, où depuis 2016 l'académie était mixte, et où seront réunis désormais les professionnelles et le centre de formation féminin.

"Nous avons voulu nous inscrire dans le même thème, celui d'avoir des ressources dédiées. Notre centre d'entraînement actuel, beaucoup trop petit, ne convient pas. Il manque absolument d'espace, d'équipement et de capacité et a besoin de meilleurs et de nouveaux équipements", a estimé Michelle Kang évoquant "une installation ultramoderne intentionnellement conçue pour les femmes".

L'ouverture de ce "premier campus de performance entièrement dédié au football féminin" est prévue en 2026.

De son côté, l'académie masculine, l'équipe réserve et les professionnels seront réunis au centre d'entraînement à Décines-Charpieu, "un accord gagnant-gagnant" selon Mme Kang.