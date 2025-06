Prix de Diane : victoire de la pouliche française Gezora , championne d'Europe sur 2.100 mètres

La pouliche française Gezora, montée par le Belge Christophe Soumillon, a été sacrée Championne d'Europe sur 2.100 mètres à Chantilly (Oise) grâce à sa facile victoire dans le Prix de Diane, le défi sportif le plus glamour de l'année hippique.

Cette 176e édition a opposé, sur un bon terrain devant des milliers de spectateurs, dont de nombreuses femmes chapeautées, douze compétitrices de sang royal dotées de vitesse et de tenue, sur le parcours exigeant de l'hippodrome des Princes de Condé qui s'achève par une ligne droite en montée longue de 600 mètres.

Gezora, âgée de trois ans, s'est élancée des stalles prudemment, patientant à l'arrière-garde. Elle a rejoint les premières Mandanaba, Merrily, Better Together et la favorite Shes Perfect à mi-parcours. Puis elle s'est mêlée à la lutte finale dans les 400 derniers mètres pour s'imposer à 50 mètres du but.

"Quel pied! A l'entrée de la ligne droite j'étais un peu bloqué en dedans. J'avais dit à Francis (l'entraineur, ndlr) que je ne voulais pas me retrouver bloqué derrière les juments et quand je me suis décalé, elle a bien accéléré", a raconté Christophe Soumillon, en lançant sa cravache dans la foule à son retour au rond de présentation, au micro d'Equidia.

Il signe un troisième succès dans la course après ceux obtenus avec Latice en 2004 et Zarkava en 2008.

"Je savais que Gezora avait une première chance. Dans le métier, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut se lever tous les matins, travailler dur. J'espère que ça servira d'exemple aux jeunes", a ajouté le jockey de 44 ans.

De son côté, Francis-Henri Graffard, l'entraîneur de la pouliche à la robe baie foncée, ému aux larmes, a avoué être "soulagé" et "ravi pour toute l'équipe". "Elle a beaucoup progressé aujourd'hui", s'est-il réjoui.

Il signe lui un deuxième sacre dans la course après sa victoire en 2019 avec Channel.

La deuxième place est revenue une longueur plus loin à l'Irlandaise Bedtime Story, sous la selle du jockey anglais de 41 ans Ryan-Lee Moore. Elle aussi avait longtemps attendu avant de porter son attaque.

La pouliche grise Cankoura, entrainée également par Francis-Henri Graffard, défendant la casaque de l'Aga Khan et montée par Clément Lecoeuvre, a pris la troisième place après une lutte en pleine piste.

"Cankoura a eu un parcours en or et a été très courageuse", a commenté Francis-Henri Graffard.

Christophe Soumillon et Gezora après leur victoire au Prix de Diane Longines à l'hippodrome de Chantilly, le 15 juin 2025 AFP

Elle a devancé sa compagne d'écurie Mandanaba, pilotée par Mickaël Barzalona, toujours en bonne place derrière les leaders, qui a rendu les armes à mi-ligne droite.

Mandanaba, qui défendait les couleurs de la princesse Zahra Aga Khan, "a eu une course difficile, contrainte de galoper à l'extérieur en raison de sa place dans la corde 11. Ce sont les circonstances de course qui ont fait qu'elle a échoué", a analysé Françis-Henri Graffard.

Parrainée par la marque d'horlogerie suisse Longines, Le Prix de Diane a récompensé l'entourage de la nouvelle princesse de Chantilly en lui versant 571.400 euros sur le million d'allocation total.

Quant à la participation de Gezora dans le Prix de l'Arc de Triomphe, le premier dimanche d'octobre, "Je vais voir avec son propriétaire américain Peter Brant. On ne se ferme aucune porte", a dit Francis-Henri Graffard lors d'une conférence de presse.

Le Prix de Diane, qui sert de tremplin au Prix de l'Arc de Triomphe, à Paris Longchamp, ouvre grand les portes du haras à la pouliche Gezora.